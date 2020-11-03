Его Светлейшее Высочество князь Монако Альбер II выступил на закрытии CleanEquity® 2020

В пятницу 23 октября конференция CleanEquity®, организованная лондонским инвестиционным банком Innovator Capital и Экономическим советом Монако, завершилась церемонией награждения победителей конкурса и речью соучредителя данного мероприятия, Его Светлейшего Высочества князя Монако Альбера II, вручавшего награды.

Впервые в истории конференция CleanEquity транслировалась в прямом эфире на весь мир по каналу EarthX TV. Эта трансляция будет доступна для просмотра по запросу. Телеканал EarthX TV был запущен в 2020 году некоммерческой организацией EarthX, расположенной в Далласе. Его стратегическая цель заключается в том, чтобы стать главной в мире сетью потокового вещания для реализации экологических программ, освещающих междисциплинарные решения ключевых проблем, с которыми сталкивается природный мир. Некоммерческая организация EarthX была основана в 2011 году Траммеллом Кроу (Trammell S. Crow).

В этом году на CleanEquity были представлены 22 компании, и после совещания с Его Светлейшим Высочеством жюри конкурса выбрало трех лауреатов Премии CleanEquity за высокие достижения:

Olombria (Великобритания) — «За высокие достижения в сфере научных исследований»: решение проблемы неуклонно снижающейся численности диких опылителей путем стимулирования летающих насекомых к повышению эффективности своей опылительной деятельности за счет использования летучих химических соединений;

METRON (Франция) — «За высокие достижения в сфере разработок»: эта компания разработала платформу рационального энергопотребления на основе искусственного интеллекта для промышленного сектора, позволяющую заблаговременно выявлять возможности оптимизации расхода энергии и подключаться к децентрализованным энергетическим объектам; и

Organo Click (Швеция) — «За высокие достижения в сфере коммерциализации»: разработка и практическая реализация экологически безопасных технологий производства химических продуктов и материалов, заменяющих органические полимеры и токсичные химикаты.

Вторые места в указанных номинациях заняли компании GoodHout (Нидерланды), Polystyvert (Канада) и Envelio (Германия) соответственно.

В качестве наград были вручены скульптуры, созданные перспективным французским художником Самюэлем де Гюнцбургом (Samuel de Gunzburg), который живет и работает в Лондоне.

В своей речи Его Светлейшее Высочество сказал:

«Невзирая на ограничения, обусловленные кризисом в сфере здравоохранения, мы продолжаем работу, направленную на реализацию целей, предусмотренных в SDGs, и решение проблем, связанных с изменением климата и его последствиями».

Его Светлейшее Высочество поздравил победителей и призеров конкурса.

Председатель правления банка Innovator Capital и соучредитель конференции CleanEquity Мунго Парк (Mungo Park) заявил следующее:

«Мы благодарим Его Светлейшее Высочество за непрерывную поддержку, оказываемую им на протяжении всего года. Ваша помощь, Монсеньор, была и остается бесценной. Мы также благодарны всем, кто был с нами в Монако, и тем, кто участвовал в нашем мероприятии удаленно. В 2021 году мы станем еще сильнее.

И наконец, но не в последнюю очередь, мы выражаем свою благодарность Фонду князя Монако Альбера II, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield, Earth Capital, EarthX, Edufront, Экономическому совету Монако, Parkview International и Taronis Fuels».