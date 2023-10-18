Екатерина Шаповалова: Борьба с хронической усталостью. Как повысить энергию, обратившись к нутрициологии

В современном мире все стремительно меняется. В том числе и образ жизни человека в нем, а еще и его обязанности, к которым нужно быстро привыкать и брать новые. Все сегодня хотят быть успешными и много работают, но к сожалению, не всегда следят за своим собственным состоянием. В школе об этом не говорят, и на работе не учат — приходится пожинать плоды. Хроническая усталость может быть обусловлена различными факторами, включая питание. Важно понимать, что нет одного конкретного продукта или группы продуктов, которые могут вызывать хроническую усталость у всех людей. Однако некоторые общие факторы связаны с усталостью и могут быть связаны с питанием.

Хроническая усталость, или синдром хронической усталости (СХУ) — состояние, при котором человек испытывает длительную и непреодолимую усталость, которая не разряжается при отдыхе. Усталость при СХУ может быть столь сильной и ограничивающей, что она мешает нормальной жизни и выполнению повседневных задач.

Симптомы СХУ могут включать:

— Усталость, которая не улучшается после отдыха или сна

— Потерю памяти или проблемы с концентрацией внимания

— Боли в мышцах и суставах

— Головные боли

— Нарушения сна (бессонница или сонливость)

— Ощущение общей слабости или непреодолимой усталости

— Нарушение в иммунной системе ( наличие фарингита или часто возникающая боль в горле)

— Проблемы с пищеварением ( чаще проявляется как СРК или дисбаткриоз)

Лечение СХУ включает комбинацию медикаментозной терапии и немедикаментозных методов. Некоторые пациенты могут получать облегчение от прописанных препаратов для улучшения сна, управления болью и регулирования настроения. Кроме того, важно заботиться о своем общем физическом и эмоциональном благополучии, включая питание, физическую активность и стратегии управления стрессом.

Хроническая усталость может возникать у людей различных возрастных и социальных групп. Однако, существуют определенные категории людей, которые чаще страдают от этого состояния:

1. Женщины: Хроническая усталость более распространена среди женщин, особенно в периоды менструации, беременности и постменопаузы.

2. Старшее поколение: подверженность испытывать хроническую усталость из-за физических ограничений, недостатка энергии и сниженного метаболизма.

3. Люди, ведущие «сидячий» образ жизни: При длительной работе за компьютером или недостатке физической активности, организм может страдать от перенапряжения.

4. Люди с хроническими заболеваниями: Хронические заболевания, такие как депрессия, фибромиалгия, аутоиммунные заболевания и некоторые неврологические расстройства, могут также сопровождаться усталостью.

5. Эмоциональная и психологическая нагрузка: Стрессовые ситуации, вызывающие длительную тревожность и другие эмоциональные состояния могут провоцировать появление хронической усталости.

6. Люди, ведущие неправильный образ жизни: Недостаток сна, неправильное питание, употребление алкоголя и никотина, недостаток физической активности.

Хроническая усталость и нутрициология. Как питание может забирать силы:

Недостаток энергии: недостаток калорий и макро- и микроэлементов в рационе питания может приводить к общей слабости и усталости. Недостаток белка также может быть связан с потерей энергии.

Неправильный баланс макроэлементов: неравномерное потребление углеводов, белков и жиров может привести к энергетическим колебаниям, что может вызывать усталость.

Недостаток железа: недостаток этого микроэлемента может приводить к анемии, что в свою очередь может вызывать усталость и слабость.

Недостаток витаминов и минералов: недостаточное потребление некоторых витаминов и минералов, таких как витамин В12, витамин Д и магний, может быть связано с усталостью и дефицитным состоянием организма .

Употребление излишнего количества пищевых добавок и красителей: некоторые пищевые добавки и красители могут вызывать усталость и раздражение у некоторых людей.

Переедание или чрезмерное потребление «пустых» калорий: потребление большого количества высококалорийных продуктов с низкой пищевой ценностью, таких как сладости и газированные напитки, может приводить к энергетическим колебаниям и усталости.

Как победить хроническую усталость, обращаясь к нутрициологии:

Нутрициология может сыграть важную роль в помощи с хронической усталостью, так как оптимальное питание является ключевым фактором для поддержания энергии и устранения причин усталости.

Следующие практики нутрициологии могут помочь:

1. Регулярное питание: нутрициолог поможет разработать план питания, который включает регулярные приемы пищи через определенные промежутки времени. Это может помочь поддерживать уровень глюкозы в крови и предотвращать колебания энергии.

2. Сбалансированное питание: питательные вещества особенно важны для борьбы с усталостью, такие как железо, витамины группы В, магний и прочие. Специалист также может указать, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать снижения энергии (рафинированные углеводы, сахар и пищевые добавки).

3. Управление собственным стрессом: хроническая усталость может быть связана со стрессом. Нутрициолог может предложить стратегии, такие как потребление пищи, богатой антиоксидантами и витамином С, чтобы помочь справиться со стрессом и повысить уровень энергии.

4.Индивидуальный подход: каждый человек может иметь уникальные причины хронической усталости, и нутрициолог может помочь определить их через анализ диеты и жизненного стиля. Они также могут назначить лабораторные тесты для выявления дефицитов определенных питательных веществ или других медицинских проблем.

— Важно отметить, что хроническая усталость может быть вызвана различными факторами, и нутрициология является одним из инструментов, которые можно использовать для борьбы с этим состоянием.

Каждый организм уникален, и питание может влиять на каждого человека по-разному. Если вы испытываете хроническую усталость, рекомендуется обратиться к врачу или нутрициологу в индивидуальном порядке, чтобы выяснить возможные причины и разработать индивидуальный план питания.

Шаповалова Екатерина Максимовна, дипломированный нутрициолог превентивной медицины; дипломированный health-coach, специалист по модификации образа жизни Preventage Life Style School, сертифицированный специалист по здоровью кишечника (Gut Health Specialist), член Ассоциации Специалистов образовательной и функциональной медицины.