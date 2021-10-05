Экосаммит «Сибирская перспектива» прошел в Красноярске

Двухдневный международный экологический форум был организован компанией «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство». Один из ключевых вопросов мероприятия — экологическая повестка в разрезе целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Еще в 2015 году ООН назвала сохранение биоразнообразия в числе 17 основных целей в области устойчивого развития, входящих в повестку дня на период до 2030 года. Как раз достижение в России данной цели устойчивого развития силами волонтеров и бизнеса и было центральной темой саммита. ««Проблема устойчивого развития — это глобальная проблема. Проблема разнообразия — одна из наиболее острых и наиболее важных. Нужно говорить о том, какую роль в решении этих проблем должна играть Россия, и какую роль — отдельные российские компании. Те из них, кто является ведущими, в этом плане вполне соответствуют мировому тренду, и их программы поддержки биоразнообразия могут считаться если не лучшими практиками, то, по крайней мере, добротными подходами. Очень интересные проекты, например, у компаний «Сахалин Энерджи» и «Норникеля». Причем особо важно, что их проекты встроены в общую экологическую стратегию устойчивого развития», — считает доцент кафедры стратегического и международного менеджмента Высшей школы менеджмента СПБГУ Юрий Благов.

В обсуждении актуальных вопросов ЦУР ООН участвовали не только ученые РАН, но также представители органов власти и топ-менеджеры различных компаний: Росатом, Сбер, НОВАТЭК, Леруа Мерлен, МТС, Сахалин Энерджи. В компании «Норникель» считают важным вывод диалога по основным вопросам ESG-повестки (экология, социальная политика и корпоративное управление) на столь представительный уровень. Для самой ГМК экологическая политика с каждым годом обретает всё большую значимость. «Компания выбрала для себя 6 целей устойчивого развития в качестве приоритетных и 6 — в виде фокусных. В целом компания следует всем 17 целям, но некоторые выделяет: например, климат, индустриальное развитие, благополучие сотрудников и жителей городов. Вокруг этих целей сформированы стратегии и инвестиционные программы», — рассказала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.

Если говорить про непосредственно экологическое направление, связанное с охраной природных территорий – есть большой национальный проект Экология. Есть федеральный проект собственно сохранения особо охраняемых территорий, развитию экологического туризма, у нас очень амбициозные планы в этом плане. Мы планируем открыть новые 24 особо охраняемых природных территорий, расширить территорию заповедной части России на 5 миллионов гектар. Поэтому большая в этом плане деятельность проходит и развивается индустрия инфраструктур для экологического туризма. Мы сейчас находимся на одной из площадок, сегодня завтра сможем увидеть собственно работы, которые проведены в Красноярском крае, то есть непосредственно здесь.

По мнению исполняющего обязанности председателя общественного совета Минприроды РФ Александра Закондырина, сегодня по всей стране идет большая экологическая работа, которую без помощи представителей гражданского общества и корпоративных бизнес-структур провести было бы затруднительно. «Смысл сегодняшнего саммита в том, чтобы скоординировать эту деятельность, выстроить наиболее эффективную модель, которая позволяла бы все экологические проблемы решать».