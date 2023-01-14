EKSA объявляет о выпуске беспроводной игровой гарнитуры E1000 WT True 2,4 ГГц

Бренд EKSA® производит одни из лучших гарнитур для геймеров с момента своего основания в 2018 году. И его новые наушники, беспроводная игровая гарнитура EKSA® E1000 WT True 2,4 ГГц с ENC, оправдывают ожидания. Благодаря новому улучшенному качеству звучания и эргономичности, выпуск этой гарнитуры стал невероятно захватывающим. EKSA заключила партнерское соглашение с Aliexpress для создания скидки на новую игровую гарнитуру E1000 WT.

EKSA VoicePure ENC обеспечивает превосходную командную связь. Кроме того, технология экологического шумоподавления отделяет голосовой сигнал от фонового шума и подавляет до 96% фонового шума. Вы будете четко и естественно общаться в игре, обеспечивая конкурентное преимущество.

Он передает звук без потерь качества благодаря беспроводному соединению 2,4 ГГц и проводному разъему 3,5 мм. Кроме того, в отличие от Bluetooth, он обеспечивает быструю передачу данных и минимальную задержку менее 30 мс, что позволяет вам наслаждаться беспроводными играми без задержек.

Функция plug and play EKSA 7.1 SoundBase предлагает беспрецедентный опыт с захватывающим звуком. И это дает пользователям реальное игровое взаимодействие, поскольку теперь пользователи могут играть в съемные игры из первых рук и ощущать реальное поле боя.

Аккумулятор беспроводной игровой гарнитуры EKSA® E1000 WT True 2,4 ГГц с шумоподавлением — еще одно впечатляющее дополнение, разработанное для длительного использования. Аккумулятор повышенной емкости 1500 мАч обеспечивает до 36 часов дополнительной автономной работы с выключенным освещением. При быстрой 10-минутной зарядке по технологии Type-C, зарядки хватает на 3 часа использования.

Ключ USB-A и аудиокабель 3,5 мм входят в комплект беспроводной игровой гарнитуры E1000 WT для поддержки различных игровых платформ, включая ПК, PS4, PS5, Xbox One S/X, Nintendo Switch, смартфоны и планшеты.