Экскурсии, выставки и патриотические мероприятия: как пройдут Дни студенчества в столице

Студенты очной формы обучения и Татьяны смогут бесплатно посетить городские катки.

В столице подготовили интерактивную программу для молодежи, приуроченную ко Дню студента — Татьянину дню. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. В городе с 25 по 27 января проведут Дни студенчества.

«Ребята смогут поучаствовать в десятках разных событий по всей Москве. Их ждут экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Помимо этого, для студентов проведут тренинги по предпринимательству и развитию карьеры. Крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького», — рассказала Наталья Сергунина.

В первый день, 25 января, студентов очной формы обучения и посетительниц с именем Татьяна приглашают бесплатно покататься на 28 катках, большая часть из которых находится в городских парках. Для этого нужно оформить билет на сайте места отдыха, а затем показать его на входе вместе с действующим студенческим билетом или удостоверением личности с именем Татьяна. Бесплатной будет и аренда коньков в местах, где есть пункты проката.

Самый большой каток Москвы на ВДНХ предоставит молодым людям и Татьянам скидки. Студенты также смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям по территории и павильонам выставки.

В Парке Горького пройдет соревнование по созданию контента для социальных сетей. Ребята будут писать тексты, снимать фото и видео на точках маршрута с разными заданиями.

В «Сокольниках» и Измайловском парке 26 января состоятся квесты, посвященные культуре и истории России, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. Кроме того, в ситуационном центре Правительства Москвы, центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и еще на нескольких площадках организуют встречи молодежи с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции.

В заключительный день, 27 января, в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета проведут «Гонку универов». В ней примут участие 35 команд столичных вузов. Состязания начнутся с зарядки, которую проведут известные спортсмены. На соревнованиях предусмотрено несколько видов испытаний, в том числе полоса препятствий.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте mos.ru.

Организатором Дней студенчества выступает проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.