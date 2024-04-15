Эксперт InSmartBase выступил в качестве спикера на III Форуме «Инжиниринг и проектирование»

9 апреля 2024 года в Москве на площадке Movenpick Moscow Taganskaya состоялся третий форум «Инжиниринг и проектирование», в рамках которого эксперты и ведущие игроки рынка обсудили широкий круг тем в сфере развития проектно-инженерной отрасли. Компания InSmartBase выступила партнером деловой программы мероприятия.

Первую пленарную сессию «Цифровизация: от проектирования до сдачи объекта» открыла вступительным словом Елена Колосова, вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по развитию ООО «К4», к.т.н. Модератор очень точно подметила, что «в настоящее время довольно сложно представить себе разговор о проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости без упоминания о цифровизации и технологиях информационного моделирования (ТИМ)».

Дмитрий Пенкин, руководитель отдела ТИМ ПГС АО «Мосинжпроект», и Мария Львовская, руководитель управления ТИМ АО «Мосинжпроект», поделились опытом реализации проектов в условиях импортозамещения программного обеспечения.

«Компания «Мосинжпроект» является подрядчиком полного цикла и реализует крупные инфраструктурные проекты. Для интенсивной, качественной и оперативной работы мы используем технологии информационного моделирования».

Экспертами были отмечены преимущества и недостатки российских разработок, с которыми специалисты столкнулись в ходе работы над пилотным проектом – электродепо «Бирюлевское».

«В 2022 году в компании начался процесс перехода на отечественные программные продукты, и нам удалось добиться определенного успеха в этом направлении. В результате проделанной работы на отечественном ПО были получены все разделы проекта: архитектура, конструктив, электрика, технологии. Мы также смогли реализовать раскладку кабеля, что с западными вендорами было проблематично».

Спикеры также акцентировали внимание на правильности подхода к любому проекту как к большому объему информации.

«Цифровая информационная модель – это, в первую очередь, обмен и управление информацией на проекте. Именно с этой точки зрения мы выбираем программный продукт – он должен обеспечивать гибкость и удобство при работе с различными информационными составляющими и наполнением проекта – фильтровать и группировать информацию по любому критерию, формировать сводные отчеты и т. д. Такой подход позволяет нам оперативно получать порядка 90% информации».

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, является участником ключевых градостроительных программ Москвы, входит в топ-100 крупнейших компаний России, возглавляет отраслевые рейтинги в сфере инжиниринга и инфраструктурного строительства, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Артем Семикин, начальник отдела инфраструктурных объектов управления технологии информационного моделирования ООО «Институт «Мосинжпроект», подробно описал структуру цифровой модели инженерно-геодезических изысканий и требования к ней, а также продемонстрировал применение модели на примере решения ООО «Институт «Мосинжпроект» для ГБУ «Мосгоргеотрест».

Александр Гончаров, руководитель направления ТИМ, ДОМ.РФ, в своем докладе представил результаты оценки уровня применения ТИМ в жилищном строительстве: «По итогам опроса более 100 застройщиков было выявлено, что только 20% из них обладают компетенциями по ТИМ в жилищном строительстве».

Также спикер поделился потенциальными эффектами от цифровизации и внедрения ТИМ среди застройщиков и указал место ТИМ в схемах взаимодействия проектировщик-застройщик и застройщик-банк.

Георгий Кулябин, руководитель проектов Департамента строительного консалтинга АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, рассказал о сложностях использования цифровых продуктов в структуре технического заказчика на разных этапах и отметил, что «самые большие проблемы начинаются на этапе строительства – это и трудности перевода бумажных документов в цифровой формат (особенно остро проблема ощущается при организации исполнительной цифровой документации с небольшими подрядчиками, у которых не хватает финансовых возможностей и времени на проведение подобных мероприятий), а также общие сложности в синхронизации и подготовке отчетности».

Тем не менее в целом ТИМ значительно ускоряют ведение процессов. Так, эксперт отметил эффективность 3D-сканирования фактически построенных объектов, которое позволяет выявить разночтения с проектом.

В состав спикеров первой сессии также вошли Светлана Бузмакова, руководитель отдела конструктивных решений BLANK, и Елена Платонова, председатель подкомитета МТПП по инжинирингу, генеральный директор ООО «Интерпромгранд».

Тон дискуссии во втором тематическом блоке «Проект строительства с государственным заказом: проблемы и решения» задала Галина Никитина, генеральный директор компании BIM Project, которая выступила в роли модератора практической секции.

Михаил Косарев, эксперт по автоматизации, цифровизации и цифровой трансформации в строительной отрасли и управлению проектами в строительной отрасли, дал исчерпывающие ответы на ряд вопросов, касающихся цифровизации проектных компаний.

«Чтобы внедрить эффективную технологию информационного моделирования, необходимо перейти в цифровой формат взаимодействия, а это значит, что нужно изменить бизнес-процессы и методы передаваемого объема данных, а также полностью перейти на планирование в цифровом виде – все это, безусловно, требует наличия большой цифровой культуры».

Кроме того, спикером была представлена оценка стоимости и рисков цифровизации, а также отмечен дефицит специалистов, необходимых для работы как с зарубежным, так и с отечественным ПО.

Артем Гиверский, генеральный директор ООО «Инстройпроект», поделился опытом компании в повышении эффективности выполнения проектных работ. По словам докладчика, проблему нехватки трудовых ресурсов можно эффективно решить без привлечения новых кадров, а именно – путем повышения квалификации имеющихся сотрудников и оптимизации рабочих процессов.

«Мы пошли в сторону повышения эффективности через увеличение выработки одного человека. Ожидается, что через год эффективность нашей работы должна вырасти на 20%. Мы думали, что этого можно добиться через цифровизацию, а в итоге добьемся через обучение персонала и общение с сотрудниками».

В заключение эксперт отметил важность организации здоровой корпоративной жизни.

Виталий Аверьянов, управляющий партнер InSmartBase, раскрыл сущность искусственного интеллекта, определил перспективы его развития и применения в строительном бизнесе:

«Искусственный интеллект открывает сверхвозможности, ускоряя проектирование и улучшая качество. Мы гордимся тем, что проектировщики нашего сообщества InSmartBase полноценно пользуются всеми преимуществами современных технологий, в то время как производители наслаждаются ростом продаж за счет присутствия в нашей базе».

Источник: EEVENTS