Эксперт: особенности езды при сильном ветре и встречном свете фар

Безусловно, от качества и надежности шин зависит поведение автомобиля на дорожном полотне. Однако не менее значимо и мастерство водителя, его умение реагировать на осложняющие вождение обстоятельства. Эксперты шинного комплекса KAMA TYRES, одного из крупнейших в России, дали автовладельцам советы, которые позволят сделать передвижение на автомобиле по дорогам в разных условиях безопаснее.

Как ездить при сильном ветре?

Сильные ветра могут запросто встретиться водителю, особенно в центральной части России. Несколько правил, которые помогут, если буря застала вас врасплох.

• Снизьте скорость. Ветру тяжелее отклонить автомобиль от курса движения, когда он двигается медленно.

• Порывы ветра могут приподнимать кузов, снижая вес на каждом колесе. Двигайтесь осторожно, чтобы сохранить сцепление с дорогой.

• Не паркуйте автомобиль рядом с деревьями, рекламными конструкциями, дорожными вывесками на мостах.

• Держитесь подальше от фур. Боковой ветер от грузовиков или автобусов может толкнуть в сторону ваш автомобиль.

• Избегайте открытых участков дороги. Как правило, на такой местности скорость ветра существенно больше, чем в городе, где от ветра защищают здания.

• При выборе шин обращайте внимание на характеристики устойчивости и управляемости.

Как защититься от яркого света фар?

Свет встречных фар в темноте может доставить массу неудобств. Чтобы сохранить внимание на дороге:

• Следите за чистотой лобового стекла. Даже тонкий слой пыли рассеивает свет, что переутомляет глаза.

• Опустите солнечный козырек так, чтобы смотреть вперед из-под него.

• При ярком свете фар отводите взгляд сначала вправо, потом вниз, пока встречный автомобиль не проедет.

• Используйте солнцезащитные очки, максимально сдвинув их на кончик носа. Когда появляется встречный автомобиль, наклоните голову к очкам, когда автомобиль проедет, вернитесь в исходное положение.

Также эксперты рекомендуют не забывать раз в месяц проверять давление в легковых шинах и, желательно, еженедельно – в грузовых моделях.