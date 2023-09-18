Эксперт по PR Павел Сорокин о том как практикующим психологам развивать свой личный бренд

Как PR помогает в продвижении услуг психолога, как личный бренд способствует привлечению новых клиентов психологов, какие маркетинговые инструменты сегодня стоит использовать помогающему специалисту – об этом и многом другом в интервью с экспертом по PR и практической психологии основателем Медиашколы для психологов Академии «Пластилин» Павлом Сорокиным.

Как связаны PR и практическая психология?

На самом деле весь PR и любые коммуникации построены на психологии. Психологические особенности личности, больших и малых групп – по сути, образуют своеобразную «нервную систему общества». В работе, будь то PR, маркетинг или вообще любые внешние коммуникации мы всегда имеем дело с восприятием, мышлением, воображением, памятью, вниманием, речью.

Работая с 2008 года в Общественной палате (прим. Павел Сорокин прошел карьерный путь от стажера до руководителя PR-службы) и специализируясь на персональном брендинге и продвижении различных лидеров в медиаполе я всегда убеждался в существовании определенных закономерностей в работе с любой аудиторией. Из профессионального интереса и стремления к расширению экспертизы в итоге получил комплексное образование по психологии. У меня вообще три квалификации получается: философский факультет МГУ (направление политология и государственная информационная политика), практическая психология (Московский институт психоанализа), РАНХИГС (управленческая переподготовка). Сейчас, когда время позволяет диссертацию пишу.

Упомянули лидеров общественного мнения, а с кем вы работали?

Это самые разные люди с различными запросами: от взаимодействия со средствами массовой информации до персонального брендинга или точечных информационных кампаний.

Диана Гурцкая (певица и общественный деятель), Евгений Велихов (академик, директор Курчатовского института), Николай Сванидзе (журналист), Павел Красноруцкий (председатель Российского союза молодежи), Александр Бречалов (губернатор Удмуртии), Александр Соколов (губернатор Кировской области). Делали качественные проекты и образовательные тренинги в сфере медиа по заказу структур ГК «Росатом» и Департамента московского образования.

Это навскидку, только несколько примеров. Многие очень известные люди или отраслевые лидеры, которым наша команда помогала с созданием и продвижением персонального бренда или какими-либо кейсами заключали с нами NDA или устно просили о неразглашении. Такие пожелания я уважаю и всегда учитываю. Есть само собой разумеющиеся ситуации, когда и без дополнительных договоренностей никакой огласки не предусмотрено: если статья пишется и публикуется от имени какого-либо человека или «под ключ» наша команда выполняет работу по обслуживанию персональных социальных сетей.

А кто с вами в команде?

Мой давний соратник и партнер по бизнесу маркетолог Алексей Самсонюк. Он отвечает за Интернет и new media в наших проектах. В этом году мы вместе запустили образовательный проект «Академия Пластилин» и первый поток онлайн-обучения «Медиашкола для психологов».

Есть еще сильные профильные специалисты по IT, SMM, дизайну, видео (от съемки до монтажа с motion-дизайном и вплоть до формата 4к), практической психологии (от персонального сопровождения начинающих лидеров мнения вплоть до консалтинга и тренингов ТОП-менеджмента во время избирательных кампаний), работе с негативом, организации и сопровождения мероприятий любого масштаба и уровня сложности. Учитывая то, что мы преподаем, практикуем, а значит много ездим по нашей стране и за рубежом, у нас есть хороший пул специалистов, которых мы задействуем в различных часовых поясах под актуальные проекты и задачи.

Почему успешные и востребованные технологи открыли онлайн школу по PR и маркетингу?

Мы хотим делиться своей экспертизой с широким кругом заинтересованных профессионалов и компаний, а еще наладить свое направление, где мы не только решаем за людей их проблемы в информационном поле, но и даем им в буквальном смысле «удочку». Люди во всем мире и в нашей стране наконец распробовали онлайн-образование. А мы показываем и учим, как можно профессионально и качественно администрировать внешние коммуникации в своих интересах, получать больше клиентов, профессионально и разумно тратить время и деньги на разные каналы коммуникации.

Почему вдруг образовательные интенсивы по продвижению для психологов? Разве это самая топовая аудитория?

Тут несколько вещей сошлось: во-первых, очень перспективная и востребованная ниша. Спрос на услуги психологов в русскоязычной аудитории неуклонно растет с 2019 года буквально на глазах. Плюс в этой профессии есть социально-ориентированная компонента. Она для людей и в их интересах, а для меня, учитывая бэкграунд в сфере НКО (некоммерческие организации), это важно и ценно. Со своей стороны, я также практикую как психолог, пишу научную работу и активно интересуюсь данной сферой, чувствую в ней большую зону роста и перспективы.

Впрочем, другие наши образовательные проекты также работают. Например, в московской системе образования живет и успешно развивается несколько наших программ для педагогов и родителей, больше 10 тысяч человек уже прошли повышение квалификации с нами. Продолжается практика очных и онлайн -интенсивов и комплесной работы с лидерами общественного мнения из различных отраслей.