Эксперт рассказал, как в пандемию были заложены основы рекорда по вводу жилья в РФ

На долю строительной отрасли страны приходится 13% ВВП,, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Российский премьер Михаил Мишустин называет стратегическую цель – увязать все существующие в стране направления в стране со всеми смежниками (от жилья до инфраструктуры).

Сейчас, по мнению доцента Департамента стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаила Хачатуряна, настало время непростых решений. Необходимо сбалансировать механизм сдерживания роста закредитованности граждан с поддержанием темпов роста ипотечного кредитования.

К 2030 году в России запланировано строительство одного миллиарда квадратных метров жилья. То есть каждый пятый метр в России будет новым. На указанные объемы строительства можно будет выйти, если включить в оборот новые участки земли, объясняет Марат Хуснуллин.

Напомним, в России за 2023 год сдано 110 млн кв. метров жилья, сообщил российский Президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ.