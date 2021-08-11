Эксперт рассказал о неоднозначной судебной практике в отношении дел об аренде земельного участка в береговой полосе водного объекта

Существующая судебная практика в отношении дел об аренде земельного участка в береговой полосе водного объекта общего пользования является неоднозначное. Такое мнение озвучено экспертом-экологом Юрием Коробовым.

Он подчеркнул, что все случаи предоставления аренды в пределах береговой полосы не соответствуют положениям закона. Например, п. 3 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, прямо запрещающей продажу через аукционы земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности и являющихся территориями общего пользования, либо в границах территорий общего пользования. Пунктом 12 ст.1 Градостроительного кодекса России определено, что территориями общего пользования считаются все территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, включая береговые полосы водных объектов общего пользования, набережные, проезды. При этом п. 1 ст. 39.6. Земельного Кодекса России предписывает заключение договоров аренды земельных участков производить через аукционные торги. Исходя из чего можно заключить, что: а) территории общего пользования не могут выставляться на аукционные торги; б) торги являются обязательными.

Таким образом, законодателем разрешается заключать договора аренды земельных участков береговой полосы водного объекта общего пользования. Так, п. 4 ст. 39.8 Земельного кодекса закрепляет право заключения договоров аренды при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

Нередки случаи, когда судам приходится заниматься выправлением существующего положения с различными трактовками положений законодательных норм.

Все изложенное — проблема непростая и решать её должен законодатель. Поскольку экологам совершенно очевидна недопустимость сложившейся ситуации, с их стороны не будет проблем с количеством и качеством предложений о внесении изменений в действующее законодательство.