Эксперты: IT-сектор Кубани имеет огромный потенциал

По результатам недавнего Питерского международного экономического форума, Кубань показала себя с лучшей стороны и расширила экспозицию своих предложений. Об этом заявил доктор экономических наук Александр Полиди. Он отметил, делегации Краснодарского края удалось заключить 22 перспективных инвестиционных соглашения.

По мнению экспертов, проекты, которые будут реализованы в Краснодарском крае, прекрасно вписываются в социально-экономическую концепцию региона и бесспорно имеют огромный потенциал по сравнению с другими субъектами страны.

«Делегация нашего края привезла с ПМЭФ–2021 весьма разнообразный инвестиционный портфель. В нем присутствуют проекты, ориентированные как на экспорт, так и на импорт. Хотелось бы подчеркнуть, что для нашего региона баланс экономики крайне важен и, помимо экспорта, для организации новых решений необходимы договоренности на импорт. Мы видим, как активно развивается IT-сектор Кубани, поэтому для поддержания данной отрасли необходимо соблюдать баланс экономики во всех направлениях», – рассказал Александр Полиди.

Несмотря на непростое для страны время, результаты форума для Краснодарского края оказались впечатляющими. Только одна Кубань заключила договоров на сумму более 160 млрд рублей – это в 10 раз больше, чем два года назад. По словам заместителя главы Анапы Виталия Воронова, Кубань сейчас обладает довольно сильной позицией в тренде курортов, но через несколько лет вполне возможен прорыв региона в сфере IT, ведь у Краснодарского края для этого есть все задатки.

Источник фото: dpp.krasnodar.ru