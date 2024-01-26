Эксперты KAMA TYRES проводят длительные испытания грузовых шин FORZA

Экономика
26 января 2024

Производитель KAMA TYRES выполняет тестирование грузовых ЦМК шин 385/65R22,5 FORZA REG T. Промежуточные результаты длительных испытаний шин, проведенных в реальных условиях эксплуатации летом 2023 года логистической компанией ООО «М-60», оценили эксперты.

Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама», в комментариях сказал, что вся продукция компании проходит комплекс серьезных испытаний перед запуском в серийное производство – шины проверяются на соответствие планируемым характеристикам эксплуатации, а также надежность и качество. Он подчеркнул: для оценки прогнозируемого и фактического пробега в дальнейшем модели шин отправляются для долгосрочных испытаний в реальных условиях партнерским компаниям.

Производятся грузовые ЦМК шины FORZA REG T для использования на осях прицепов и трейлеров при эксплуатации в региональных грузоперевозках. Комплект шин 385/65R22,5 FORZA REG T был установлен на прицеп SCHMITZ, который находится в парке ООО «М-60». Общий пробег прицепа составил порядка 127 тыс. км на момент последнего замера.

Чтобы увеличить прогнозируемый пробег шин, специалисты НТЦ «Кама» рекомендовали произвести ротацию шин по осям. По итогам данных последнего замера эксперты получили хорошие показатели: прогнозируемый пробег ненагруженной первой оси составил 241 тыс. км, средней – 219 тыс. км., нагруженной третьей оси – 230 тыс. км. Прогнозируемый пробег тестируемых шин будет расти вместе с фактическим при условии соблюдения рекомендаций, сообщили специалисты.

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