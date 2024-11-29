Эксперты компании «Мария» обсудили тренды мебельного рынка на FURNITURE RETAIL FEST

Фабрика «Мария» приняла участие в Фестивале мебельного ретейла Furniture Retail Fest. Мероприятие для профессионалов рынка прошло в Москве 18–21 ноября в рамках 35-й Международной выставки «Мебель-2024».

Компания «Мария» представила свое видение актуальных трендов в мебельной индустрии на Furniture Retail Fest. Мероприятие состоялось 18–21 ноября на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне в Москве. Фестиваль по традиции был приурочен к проведению 35-й Международной выставки «Мебель-2024. Мебель, фурнитура и обивочные материалы».

Furniture Retail Fest является одной из ключевых площадок для обмена опытом и мнениями между профессионалами российского мебельного рынка. Фестиваль ежегодно объединяет представителей крупнейших брендов мебели, ритейл-площадок и девелоперских компаний. Среди его участников – эксперты в области продвижения и продаж, дизайна, маркетинга и рекламы. В нынешнем году центральной темой Furniture Retail Fest стали те вызовы, которые перед участниками рынка ставят реалии сегодняшнего дня. В том числе покупательская неопределенность, стагнация на рынке недвижимости и растущая конкуренция за покупателя со стороны маркетплейсов.

Деловая программа Furniture Retail Fest получилась очень насыщенной: панельные дискуссии и круглые столы, мастер-классы по продажам и рекламе, выступления экспертов и разбор реальных кейсов по разным направлениям.

«Открытый диалог и обмен опытом – это ключ к устойчивому развитию отрасли. Мы всегда охотно делимся своим опытом и достижениями, готовы радоваться успехам коллег, перенимать передовой опыт и применить эффективную стратегию. Это дает нам новые точки роста и позволяет предлагать нашим покупателям актуальные функциональные решения как в плане непосредственно продукта, так и сервисных подходов. Мы рады быть активными участниками индустрии и вносить свой вклад в формирование ее будущего», – отмечает Антон Красильников, директор департамента дилерских продаж Компании «Мария».

Важной темой деловой программы стало развитие взаимовыгодного сотрудничества мебельных компаний с девелоперами. Современные производители мебели рассматривают строительный рынок как один из наиболее перспективных каналов сбыта, который предлагает разные форматы и механизмы работы. Компания «Мария» развивает направление корпоративных продаж уже более 10 лет. Предприятие активно взаимодействует с крупными федеральными и региональными застройщиками, реализует проекты комплексной меблировки квартир в новостройках под ключ. Сегодня более 25 000 комплектов мебели «Мария» установлено в 120 новых жилых комплексах России.

К дискуссии о сотрудничестве мебельщиков и девелоперов присоединился Денис Юдин, креативный директор Компании «Мария». Он выступил на Furniture Retail Fest с лекцией о концепции иммерсивных шоурумов, которую Компания реализует с 2023 года. На базе флагманских студий «Мария» создает полноценные апартаменты по авторским проектам российских дизайнеров. Таким образом Компания не только поддерживает российский дизайн, но и формирует уникальный покупательский опыт, когда пространство шоурумов помогает клиентам обрести вдохновение на создание интерьера мечты у себя дома.

Директор департамента дилерских продаж Компании «Мария» Антон Красильников принял участие в пленарном заседании «Продуктовые стратегии в мебельном бизнесе». Дискуссия была посвящена трансформации розничного сегмента продаж в условиях продолжающегося снижения покупательской активности. Эксперты обсудили новые паттерны поведения российского потребителя и возможные пути адаптации к изменениям спроса, в том числе расширение продуктовой линейки, внедрение дополнительных сервисов, укрепление эмоциональной связи аудитории с брендом.