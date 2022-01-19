Эксперты «МаркаКачества» о зимних шинах Viatti Bosco Nordico

Зимние шипованные шины Viatti Bosco Nordico выпускаются на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В ассортименте представлены модели с посадочным диаметром 15–18 дюймов. Именно шины этой линейки выбрали эксперты «МаркаКачество» для обзора. Авторы издания отметили, что Viatti Bosco Nordico – это «лучший вариант, в котором цена-качество — это реальное сочетание характеристик, а не красивое, но беспочвенное заявление».

Модельный ряд шин был разработан совместными усилиями итальянских, немецких и отечественных специалистов с использованием самых современных технологий смешения резины ViaMIX. Как и другие шины Viatti, Bosco Nordico предназначены в первую очередь для российских дорог, а потому их строение и особенности учитывают всю климатическую специфику нашей зимы. Асимметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов обеспечивает шинам первоклассную износостойкость и значительно снижает уровень шума при движении. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора даёт надёжное сцепление с ледяным или влажным покрытием дороги, а повышенная эластичность шашек улучшает продольное сцепление. Улучшенную проходимость автомобиля по глубокому снегу дают специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive.

Заключение экспертов «Марка Качество»:

Шипованная зимняя шина Viatti Bosco Nordico – это плодотворный результат труда многих специалистов. Яркий пример того, что сочетание цена качество все-таки возможно, по качеству и надежности она явно выигрывает у некоторых брендов, называющих себя лидерами рынка.

Достаточно посмотреть отзывы в сети, чтобы понять, насколько реальные пользователи довольны таким приобретением. А если этого мало, то можно изучить тесты профессионалов, которые проверяют эти шины в реальных условиях, а не на лабораторных стендах. Отметим, что мнение в отзывах и тестах полностью совпадают.

В общем, если вас волнует собственная безопасность на зимней дороге, и вы устали постоянно находиться в напряжении сидя за рулем, обязательно рассмотрите Viatti Bosco Nordico.

Источник: https://markakachestva.ru/review/6534-zimnie-shiny-viatti-bosco-nordico-innovacii-dlja-vashego-komforta-i-bezopasnosti.html

https://www.td-kama.com/ru/

https://www.viatti.ru/ru/