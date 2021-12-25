Эксперты назвали 7 направлений развития телемедицины в России

Экономика
25 декабря 2021

Телемедициной в России пользуется 10% населения, согласно данным, озвученным в рамках тематического круглого стола в Санкт-Петербурге. Пути развития современных технологий в сфере оказания медицинской поддержки обсуждали свыше двухсот представителей здравоохранения, а также медицинских организаций и страховых компаний.

Среди препятствий для внедрения телемедицины в России эксперты назвали 7 главных барьеров. Так, по их мнению, нужно решить вопросы, связанные с обеспечением возможности назначать терапию при первичном обращении пациента, выписывать электронный рецепт на лекарства, дистанционно оформлять больничные листы, а также найти способы корректировать лечение врачами, которые не проводили первичную консультацию очно. Кроме этого, стоит ряд организационных и образовательных задач: программа государственных гарантий для пациентов, лицензирование поставщиков IT-решений для защиты данных и дополнительные обучающие программы для врачей.

Как сообщил Александр Пилипчук, член Правления, Директор по цифровой трансформации ГК Медси, компания активно продвигает экспериментально-правовой режим для преодоления перечисленных преград.

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