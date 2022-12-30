Эксперты назвали одним из важнейших факторов для развития стройотрасли    в 2022 году сохранение льготной  ипотеки

Большой аппаратной победой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в битве с банками за стройотрасль многие эксперты называют продление программы льготной ипотеки. Победа чиновника в этой непростой борьбе в конечном итоге гарантировала достройку объектов и спасла рынок жилья от коллапса.

Хуснуллин дал развернутое интервью ТВ-каналу «Россия-24», в котором подвел итоги уходящего года. Наиболее важной новостью стала информация о росте стройки, невзирая на непростые условия, в которых оказалась российская экономика.

Так, в 2022 году объем введенного в эксплуатацию жилья составит 100 млн кв. м. Стройотрасль в целом выросла по итогам года на 5–6%, перекрыты все плановые показатели по вводу жилья. Предпринятые правительством РФ меры позволили улучшить жилищные условия 3,6 млн семей. По словам Хуснуллина, стройка и ЖКХ оказывают прямое влияние на всех граждан России, что делает эти направления приоритетными.