Эксперты оценивают документ Huawei с новаторскими идеями по сетям с автономным управлением

В ходе Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2022 года компания Huawei поручила Forrester Consulting провести опрос в отношении документа с новаторскими идеями по сетям автономного вождения — «Развитие конкурентоспособности ведущих цифровых бизнесов с сетью центров обработки данных (DCN) с высоким уровнем автономного управления» (Building Leading Digital Business Competitiveness with A Highly Autonomous Driven Data Center Network (DCN)). В документе описывается, как корпоративные дата-центры преобразуются в современные облачные центры обработки данных в ходе «многооблачного и гибридного развертывания» с одновременным переходом сетей DCN с уровня 3 на уровень 4. Документ призывает к ускорению автоматизации, предлагая способы возможного развития корпоративных сетей центров обработки данных в направлении повышения уровня автономности.

Компания Forrester опросила руководителей ИТ-подразделений и ведущих технических специалистов 197 крупных и средних предприятий/организаций по всему миру о текущем состоянии, проблемах и целях преобразования их сетей дата-центров.

Новые технологии и бизнес-модели обеспечивают переход сетей дата-центров к высокой степени автономности

Согласно документу, 61,9% предприятий строят дата-центры с использованием частных и гибридных облачных сред. Дата-центры, развертываемые в облачной среде, предоставляют предприятиям услуги самообслуживания по требованию, а также обеспечивают им повсеместный доступ, объединение ресурсов, быструю эластичность и измеримые возможности стандартных сервисов. Для этого необходим высокий уровень автономности при управлении сетями. Все более ужесточенная рыночная конкуренция и смена бизнес-моделей предъявляют более строгие требования к бесперебойности обслуживания и производительности в режиме реального времени. Растущие потребности бизнеса также требуют большей автономности при быстром развертывании сетей и предоставлении услуг, а также обеспечении непрерывности обслуживания и предотвращении перерывов в деятельности.

Возрастание сложности сетей и моральное устаревание сетевых объектов и технологий — главные проблемы для сетей с автономным управлением

После самооценки 64% опрошенных предприятий считают, что их дата-центры находятся на стадии L3 — сеть условно автономного управления. Такие технологии, как облачные вычисления, искусственный интеллект и SDN, помогают совершенствовать автоматизацию и интеллектуальные процессы эксплуатации и технического обслуживания. Однако предприятия по-прежнему сталкиваются со множеством проблем в плане автоматического развертывания и внедрения. В частности, этапы строительства, эксплуатации и технического обслуживания по-прежнему в значительной мере зависят от рекомендаций экспертов и навыков сотрудников, что является неэффективным и ненадежным механизмом.

По сути большинство предприятий полагаются на решения поставщиков (охватывающие планы, процессы и сопутствующие средства автоматизированного внедрения) для достижения определенной степени автоматизации сети с одним облаком и одним дата-центром. По мере быстрого развития корпоративных центров обработки данных новой нормой становятся многоцентровые, многооблачные и разнородные сети, что экспоненциально повышает их сложность. В результате существующие решения, инструменты и квалификация не отвечают требованиям.

Центры обработки данных не строятся одним махом. 50,8% опрошенных предприятий заявили, что они по-прежнему используют множество старых сетей и устройств, расширяя и развивая свою инфраструктуру дата-центров. Однако традиционная сетевая архитектура не отличается гибкостью и развивается медленно. По этой причине автоматизация устаревших сетей — задача непростая. Это указывает на другую ключевую проблему — поиск путей модернизации устаревшей инфраструктуры и технологий для защиты прежних капиталовложений.

Передовой опыт и партнерские отношения могут ускорить эволюцию

Компания Forrester предлагает предприятиям четко сформулировать цели автоматизации сети дата-центров и пути развития на основе их текущего статуса и стратегий. Кроме того, они могут ознакомиться с передовым опытом в своих отраслях. Сетевая автоматизация охватывает все аспекты научно-технического прогресса, включая сетевые устройства, гибридную облачную архитектуру и автоматизацию — поэтому предприятиям трудно осуществить весь этот процесс самостоятельно. Решение заключается в использовании сильных сторон партнеров для ускорения автоматизации с опережением конкурентов.

Huawei CloudFabric 3.0 оказывается лучшей среди сетей дата-центров с автономным управлением L3.5

Недавно один из мировых поставщиков услуг по тестированию, сторонней валидации и сертификации Tolly Group сравнил сетевое решение Huawei CloudFabric 3.0 для гиперконвергированной сети дата-центров и традиционную SDN-сеть. Согласно отчету, решение от Huawei получило 3,51 балла — значительно больше, чем 2,8 балла, заработанных основным решением. Кроме того, это решение является единственной сетью с автономным управлением дата-центров на уровне 3.5, верифицированной компанией Tolly.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 обеспечивает сетям дата-центров автоматизацию и интеллектуальные возможности в плане эксплуатации и технического обслуживания для сетей дата-центров. Она основана на нескольких инновационных технологиях, включая открытую структуру программирования, платформу для оркестровки сервисов, цифровых близнецов и граф знаний. Они позволяют Huawei CloudFabric 3.0 централизованно управлять многоцентровыми, многооблачными и разнородными сетями, предоставлять услуги за считанные секунды, осуществлять моделирование и проверку, а также выявлять ошибки между приложениями и сетями. Данное решение обеспечивает возможность быстрого обновления сервисов и их предоставления в режиме реального времени. Huawei CloudFabric 3.0 широко используется в таких отраслях, как финансы, государственное управление, крупные предприятия и перевозчики, ускоряя цифровую трансформацию предприятий и помогая клиентам добиваться успеха в бизнесе. Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы окунемся в такие темы, как отраслевые тенденции, ПУТЕВОДИТЕЛЬ по будущему и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей.