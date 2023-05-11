Эксперты одобрили новые возможности лечения заболеваний глаз

Близорукость и дальнозоркость, астигматизм, синдром сухого глаза, катаракта и глаукома –– с заболеваниями глаз можно столкнуться в любом возрасте. Нарушения со стороны органа зрения отмечаются почти у каждого второго россиянина. Среди них наибольшее медико-социальное значение имеют катаракта, миопическая болезнь, глаукома и травмы глаз.

Во многих случаях медики научились восстанавливать зрение и работоспособность пациентов, но значительная часть проблем, угрожающих слепотой, до сих пор остаётся за пределами возможностей практикующих врачей. Часто это связано с неспособностью к регенерации некоторых участков глаза и другими особенностями его отдельных тканей.

Инновационное решение, способное повлиять на улучшение результатов лечения и качества жизни людей, живущих с заболеваниями глаз, представили участникам ежегодной конференции, организованной кафедрой глазных болезней и клиникой офтальмологии ФГБУ «Национальный Медико-хирургический Центр им.Н.И.Пирогова» Минздрава России. На основании фундаментальных разработок ведущих специалистов создан уникальный препарат СФЕРО®око. Это биомиметик нового поколения, с высокими регенераторными свойствами.

Как рассказала один из создателей препарата, доктор биологических наук Надежда Перова, СФЕРО®око создаёт в месте введения матрицу, идентичную природной, которая, как инкубатор, принимает в себя новые живые клетки. Эта способность СФЕРО®око открывает возможности запускать процесс восстановления организмом здоровых тканей в том месте, где они были повреждены заболеванием или травмой, а также сохранять клетки при необходимости их трансплантации.



СФЕРО®око прошёл клинические испытания и доступен к применению во всех государственных медицинских учреждениях РФ. Он применяется как в условиях стационара, так и для домашнего лечения.

Благодаря уникальному свойству стимулировать регенерацию здоровых клеток, СФЕРО®око открывает широкие возможности в качестве препарата для лечения всевозможных механических поражений роговицы и конъюнктивы (травмы, эрозии, послеоперационные рубцы). Его прямое предназначение –– помощь при ожогах роговицы и конъюнктивы, бактериальных, вирусных и грибковых повреждениях как средство комбинированного лечения.

Особый интерес специалистов вызвали результаты лечения дистрофии роговицы с применением СФЕРО®око. А самым массовым потребителем препарата, как предполагают офтальмологи, станут обладатели контактных линз –– для сокращения времени адаптации и улучшения их переносимости. Для удобства самостоятельного пользования препаратом уже начат выпуск СФЕРО®око в стрип-монодозах.

По мнению экспертов и практикующих специалистов, новые возможности отечественной разработки СФЕРО®око являются многообещающей альтернативой в решении офтальмологических проблем, которые приводят к потере зрения.

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