Эксперты САЭ выяснили, какие аккумуляторы подходят для городского электротранспорта в российских климатических условиях

Компания САЭ, разработчик и производитель аккумуляторных решений для электротранспорта, рассказала, какие требования выходят на первый план при выборе батарей для городских электробусов, коммунальной техники, сервисного транспорта и других машин, работающих в плотной городской среде.

По мнению специалистов САЭ, батарея для городского электротранспорта должна оцениваться не только по емкости. В российских условиях особенно важны стабильная работа при перепадах температур, адаптация под конкретный маршрут, устойчивость к интенсивным циклам зарядки и разрядки, а также система управления батареей, контролирующая состояние аккумуляторных модулей в реальном времени.

В компании подчеркивают, что для городского транспорта важен баланс параметров: запаса хода, массы батареи, ресурса, безопасности, скорости зарядки и удобства обслуживания. Избыточная емкость может увеличивать массу техники и снижать ее эффективность, а недостаточная — приводить к простоям и ускоренной деградации батареи.

Отдельное значение имеет работа в холодный период. Низкие температуры могут влиять на доступную емкость, скорость зарядки и общий режим эксплуатации техники, поэтому при проектировании батарей для российского рынка необходимо учитывать термостабилизацию, алгоритмы управления зарядом, условия хранения и маршруты.

«Городской электротранспорт работает в режиме постоянных остановок, частых разгонов, регулярной зарядки и высокой нагрузки на все системы машины. Поэтому батарея должна быть не просто емкой, а правильно подобранной под реальный профиль эксплуатации. Особенно в России, где на работу техники влияют холод, перепады температур, состояние дорог и различия в зарядной инфраструктуре», — отметил Антон Мухин, основатель и генеральный директор САЭ.

Еще один важный фактор — интеграция батареи с остальными системами машины: электроприводом, зарядным оборудованием, охлаждением или обогревом, бортовой электроникой и средствами диагностики. Ошибки на этом этапе могут снизить ресурс, увеличить эксплуатационные расходы и усложнить работу сервисных служб.

Для операторов городского электротранспорта все важнее становится стоимость владения батарейной системой на всем жизненном цикле. При выборе решения необходимо учитывать не только цену батареи, но и срок службы, условия гарантии, возможность диагностики, ремонтопригодность, доступность технической поддержки и прогнозируемость поведения батареи в эксплуатации.