Эксперты спрогнозировали ситуацию на столичном рынке элитных новостроек

Согласно прогнозам экспертов рынка недвижимости, в течение полугода в столице будет реализовано около 260 лотов верхнего ценового класса. Средневзвешенная цена на них составит более 1,5 млн руб. за кв. м.

При этом впервые с конца 2021 года на рынке первичной недвижимости Москвы и Подмосковья отмечается рост количества сделок в сегменте элитного жилья. Рублёво-Успенское шоссе считается наиболее дорогостоящим направлением. Именно здесь, в 10 км от Москвы, продолжается строительство 4-этажного клубного дома бизнес-класса «Точка отсчета».

Покупатели могут приобрести студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью 36-108 кв. м. Их отличительными чертами являются продуманные планировки, окна в пол и 3-х метровые потолки. Клубный дом включает 80 квартир.

Комплекс расположен поблизости от самых престижных учебных учреждений нашей страны, например, гимназии им. Примакова – многопрофильного инновационного образовательного комплекса, где обучение детей с 2-х до 18-ти лет ведется одновременно на двух языках.