Экспортный кешбэк и гранты участникам фестивалей: какую поддержку оказывает Москва студиям анимации

Благодаря грантовой поддержке города анимационные компании смогут создавать новый контент и продвигать свою продукцию в разных странах.

В последние годы российская анимация продемонстрировала существенный рост. Отечественные проекты стали востребованы за рубежом. Многие из них переведены на десятки иностранных языков и получили распространение в самых разных регионах мира. Только в этом году московские студии анимации при поддержке города поучаствовали в двух крупных международных кинорынках — MIPCOM и MIFA. Там они представили свою продукцию потенциальным зарубежным байерам.

«Поддержка со стороны Правительства Москвы — хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей. Сейчас продолжается прием заявок на выплаты создателям авторской анимации, получившим награды на профильных фестивалях и конкурсах», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Масштабировать успех

Один из получателей гранта в размере 10 миллионов рублей в сфере коммерческой анимации — «Союзмультфильм». Легендарная киностудия сосредоточилась на сериальной продукции, полнометражных фильмах для проката в кинотеатрах и авторских короткометражных проектах. Она также реализует по франшизе проекты «Союзмультпарк» (создан при содействии Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации) и «Союзмультклуб».

По мнению Бориса Машковцева, генерального директора киностудии, для Москвы поддержка анимационных студий — это не только имиджевое решение: с каждым годом креативные индустрии вносят все больший вклад в экономику города. И анимация играет в этом процессе одну из ведущих ролей.

«Популярная анимационная франшиза представляет собой целую мультвселенную, на основе которой можно создавать самые разные проекты в развлекательной и образовательной сфере. На такой синергии, например, построен наш мультимедийный центр “Союзмультпарк” на ВДНХ, который объединил на своей площадке актуальные технологии, классическую и современную анимацию, офлайн-активности. Или другой пример — “Союзмультклуб”, который работает на базе нашей киностудии на улице Академика Королева. Здесь можно обучиться азам анимации, сценарного мастерства, режиссуры», — отмечает он.

По словам Бориса Машковцева, российская анимация обладает уникальным потенциалом и мощным креативным багажом, сформированным еще в советские годы.

«Пока объем российской анимации — капля в море международного рынка, около одного процента. При этом у нас есть все шансы, чтобы в перспективе ближайших лет изменить эту ситуацию. Успехи на мировом рынке говорят, что мы научились делать высококлассные проекты, и сейчас необходимы дальнейшие вложения, чтобы масштабировать этот процесс», — рассказал Борис Машковцев.

Анимационный контент «Союзмультфильма» уже закупили представители более 50 стран, включая компании из Европы, Азии и Латинской Америки. Говоря о планах на грант, Борис Машковцев сообщил, что деньги пойдут на производство нового контента, а также дальнейшее производство и продвижение уже запущенных проектов.

Не уступать в качестве контента

Правительство Москвы также одобрило грант студии «Аэроплан», которая входит в группу компаний «Рики». Анимационный проект студии «Фиксики» хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами.

«Это первый кейс поддержки анимационных студий Москвы, но, надеемся, не последний. Для нас любая поддержка важна, поскольку это открывает новые перспективы. Например, популярные персонажи фиксики стали талисманами Павильона России на Экспо-2020 в Дубае», — рассказал Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики».

Полученные средства планируется направить на производство новых серий «Фиксиков» и продвижение сериала в мире. По словам Марка Завадского, интерес к российской анимации за рубежом растет, несмотря на то что бюджеты значительно уступают западным. И успешный выход любого отечественного продукта на мировой уровень помогает всем участникам российского анимационного рынка заключать все более интересные сделки.

«В этом мы не конкурируем с коллегами по цеху, а, напротив, работаем в одном направлении. Главная цель — не уступать в качестве контента зарубежным проектам как на внутреннем, так и на внешних рынках», — отметил он.

Этим летом «Рики» получила от города так называемый экспортный кешбэк — грант в виде части суммы ранее заключенного контракта с иностранным партнером на реализацию прав на контент проекта.

Перспективы развития индустрии

Грант Правительства Москвы в размере 10 миллионов рублей получила и студия Animaccord — российский производитель анимации по заказу международного проекта «Маша и Медведь». Популярный сериал дублировали на 42 языка, его показывают на разных платформах и телеканалах в 80 странах.

«Безусловно, сейчас, во время пандемии, эта поддержка очень важна. Благодаря ей студия может не откладывать решение части технических вопросов», — отметил Дмитрий Ловейко, продюсер анимационного проекта «Маша и Медведь».

По его мнению, за последние 10 лет российская анимация выросла количественно и качественно. Поэтому, уверен Ловейко, вложения города в культурную сферу обязательно окупятся. Поддерживая анимационные студии, Правительство Москвы, помимо прочего, дает молодежи возможность развиваться внутри одной из самых перспективных креативных индустрий.

«Анимационные студии — часть цифровой индустрии, в которой работают не только режиссеры и аниматоры, но и большое количество высококвалифицированных ИТ-специалистов в области компьютерных технологий, специалистов по 3D-визуализации, спецэффектам, моделированию и других. Это индустрия, требующая соответствующего уровня развития инфраструктуры, обучения кадров и финансирования. И помощь Правительства Москвы может оказаться решающей в формировании в нашем городе передового кластера анимационной ИТ-индустрии», — считает он.

О грантах Правительства Москвы

Правительство Москвы оказывает грантовую поддержку создателям как коммерческой, так и некоммерческой авторской анимации. Для развития анимационного производства в этом году было учреждено два гранта. В рамках первого — на поддержку коммерческой анимации — город выделил более 80 миллионов рублей. Гранты такого типа в октябре одобрили 14 столичным компаниям.

Создатели авторской анимации, которые успешно представляют Москву на конкурсах и фестивалях, получат в общей сложности более 10 миллионов рублей. Заявки на этот грант принимаются до 10 декабря включительно.

Также анимационные студии могут получить компенсации части затрат на адаптацию продукции для международного рынка. Например, речь идет о возмещении стоимости художественного перевода, дубляжа, изготовления субтитров, аренды помещений и оборудования.

Кроме этого, предусмотрено дополнительное финансирование со стороны города в случае заключения экспортного контракта на сумму не менее шести миллионов рублей. Максимально возможная выплата — 10 миллионов рублей.

Летом этого года благодаря поддержке Правительства Москвы 20 столичных компаний приняли участие в Международном фестивале анимационных фильмов MIFA во французском городе Анси. А в октябре девять студий анимации при поддержке города представили зарубежным партнерам мультсериалы и полнометражные мультфильмы в рамках кинорынка MIPCOM в Каннах.