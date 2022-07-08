Экспозиция «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство» откроется во Всероссийском музее декоративного искусства

Всероссийский музей декоративного искусства представляет тематическую выставку «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство», которая продлится с 11 июля по 31 августа 2022 года по адресу: Делегатская ул., 3. Данная экспозиция является ключевой частью проекта «Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа», который стартовал в начале лета и продлится до 30 октября. Цель проекта — исследование культуры повседневности: арт-среды и декоративные предметы «домашнего производства», творчество аутсайдеров, наивная поэзия и т.д. Человеку свойственно украшать и обустраивать свой быт, однако сама по себе кофточка, обшитая бисером или разделочная доска не являются произведением искусства. Для того чтобы оно стало таковым, необходимо усилие еще одного автора, человека, который помещает объект из бытовой среды в сферу искусства. Сходный процесс мы можем наблюдать в природе, где инородное тело, попадая в створки ракушки, превращается в жемчужину. У объектов такого рода два автора: творец самого объекта и художник, переместивший его в арт-среду.

По ходу экспозиционного повествования зритель сможет открыть для себя три стратегии представления подобных артефактов. Первая — это коллекция «необычных вещей» Александра Петлюры, одного из главных специалистов по материальной культуре современности новейшего времени. Петлюра создает различные комбинации с найденными предметами, будь то дембельский китель или персонаж мультфильма из пробок от бутылок, привнося новые смыслы в эти взаимодействия. Вне выставки их художественная ценность утрачивается, предметы возвращаются в коллекцию диковинок. Эти поделки — несомненный акт творчества, занятие на досуге. Александр так характеризует свою коллекцию: «Это наив, не промышленное, не прошедшее комиссию. Очень резкие или какие-то глупые вещи. Из пробок волк и заяц. Когда художники сейчас обращаются к мусору и делают из него что-нибудь – это тоже здорово, но это другое, уже напоказ. А это –для себя абсолютно. Для родных. Это должна быть семейная радость, гордость за своего отца, либо брата, мать, кто шил, кто делал. Это может быть как собственная работа автора, так и «семейная реликвия» или встреченный где-то посторонний предмет».

Владимир Архипов, второй художник проекта, по-другому взаимодействует со своей коллекцией. Он ищет и показывает авторский рэди-мэйд: найденные им плоды инженерного народного гения, перемещенные в выставочное пространство, начинают работать как «изощренные арт-объекты». Для Владимира принципиально объединять в названии изначальную функцию утилитарного предмета и имя его создателя. «В основе всей моей истории, конечно же, лежит моё сильное художественное впечатление от увиденного и желание поделиться им со зрителем. Я показываю не свои, а чужие объекты — самодельные функциональные вещи, которым не хватает только рефлексии, для того чтобы быть произведениями искусства. Не авторская, а зрительская рефлексия делает их достойными любого музея: авторы этих объектов просто не знают, что каждый человек, по высказыванию Йозефа Бойса — художник».

Третий раздел экспозиции представляют народные арт-среды. Народные арт-среды существуют только в естественном социокультурном ландшафте, перенести их в выставочное пространство с сохранением изначальных смыслов невозможно. Одним из способов знакомства с ними, помимо туризма, является фотовыставка. Фотограф так же, как и в первых двух случаях, является соавтором произведения в выставочном пространстве. Фиксируя то, как объекты существуют в их начальной среде, он невольно выступает их интерпретатором.

В рамках масштабного выставочного проекта «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство» будет организована публичная программа:

11 июля / 16:00 / Лекторий музея / Паблик-ток «Чем искусство отличается от не-искусства».

14 июля / 19:00 / Лекторий музея / Презентация книги «Искусство на обочине. Творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре ХХ – начала ХХI века».

16 июля / 15:00 – 18:00 / Внутренний двор музея / Презентация инсталляции художника Александра Емельянова

Выставка проходит в рамках проекта «Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа»*, в который входят активные онлайн-программы, выставки, живая дискуссия (паблик-ток), лекция и перформанс. Музей объединит усилия с другими культурными институциями для подготовки специальных проектов и образовательных событий в рамках проекта «Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа» на площадках Москвы (Всероссийский музей декоративного искусства) и Казани (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан), где состоятся события параллельной программы. Подробная информация о проекте «Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа» на сайте: https://marginal-fest.ru.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»

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Директор музея – Елена Титова

Главный куратор музея – Алина Сапрыкина

Директор АНО ЦТИ «Трансформатор» – Всеволод Лисовский

Куратор проекта – Татьяна Синельникова

Художник-участник выставки – Александр Петлюра

Художник-участник выставки – Владимир Архипов

Фотохудожники – победители фотоконкурса «Русское маргинальное»

Команда: Евдокия Ручкан, Мария Мурашко, Ксения Орлова, Ольга Карраск, Анна Скржинская, Зинаида Саплина, Яна Джанджгава, Инна Афанасьева, Наталья Базова, Юлия Джелали, Сергей Белов, Мария Артамонова