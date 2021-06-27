Экзотика жаркой страны и красочные пейзажи: на «Кинопоиске» оценили фильм «Турист»

Обстановка, показанная в фильме «Турист», впечатлила зрителей. Пользователи похвалили создателей киноленты в рецензиях и комментариях на сайте «Кинопоиск».

История о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике запомнилась зрителям не только сценами сражений с бандитами, но и красочными пейзажами Африки.

«Экзотика жаркой страны и красочные африканские пейзажи, отлично поставленные батальные сцены и до умопомрачения похожий на настоящего Туадера исполнитель роли президента ЦАР. Получила ни с чем несравнимое удовольствие первооткрывателя», — говорится в рецензии к фильму.

Россияне, которых показали в фильме, на самом деле работают в африканской стране. Они по просьбе властей республики организовали обучение для местных силовиков. Инструкторы из РФ, которых на Западе нередко связывают с «ЧВК Вагнера», помогли Банги создать крепкую армию, способную защитить население от боевиков.

Впервые «Турист» был показан россиянам 19 мая в эфире телеканала НТВ, после чего фильм разошелся по онлайн-площадкам. За последнюю неделю рейтинг картины на «Кинопоиске» поднялся на десятую часть балла, составив 7,1.