Елена Малышева рассказала о роли мукозального барьера в иммунитете человека

В передаче «Жить здорово!» врач Елена Малышева поделилась информацией о том, как иммунитет человека способен бороться с вирусами. Слизистые оболочки полости рта и носа вырабатывают антибактериальный фермент — лизоцим, который не позволяет вирусам и микробам проникнуть внутрь организма. Это происходит потому, что вещество обладает уникальной способностью растворять часть оболочки вируса, делая его таким образом дефектным.

Приглашенный гость программы, профессор Александр Горелов, член-корреспондент РАН, отметил, что лизоцим препятствует проникновению и распространению вируса в организме.

Продукты линейки «Лизобакт», разработанные на основе природных защитных механизмов человека, содержат лизоцим и способны бороться с инфекцией, сохраняя при этом нормальную микрофлору полости рта и горла.

Новинка — спрей «Лизобакт Комплит» содержит также цетилпиридиния хлорид — еще один компонент с доказанным действием против вирусов, в том числе SARS-2. Ранее телеведущая рассказывала в телепередаче, что слюнная железа является одним из органов, где вирус может активно размножаться, и применение препаратов с хлоридом цетилпиридиния способно заблокировать коронавирус на срок до шести часов.

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