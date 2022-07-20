ELF BAR блокировал выход на розничный рынок более 1 миллиона поддельных одноразовых электронных сигарет

Популярный британский бренд одноразовых электронных сигарет ELFBAR перехватил более 1 миллиона поддельных электронных сигарет, носящих его название, большая часть которых может попасть в руки британских розничных продавцов и британских потребителей.

Компания сохраняет тесное сотрудничество с властями Китая, закрывая более 20 заводов, у которых нашли поддельные электронные сигарет, носящие его название, в количестве более 1 миллиона штук.

«Мы активно сотрудничаем с китайскими властями в борьбе с подделками и добились прекрасных успехов. ELFBAR, как бренд, имеющий крепкое чувство социальной ответственности, будет продолжать трудиться над борьбой с контрафактной продукцией и защитой здоровья наших потребителей», Виктор Сяо, генеральный директор ELFBAR отметил.

Мошенники также создали поддельные сайты, похожие на официальный сайт ELFBAR, что усложняли проверку продукта. В доменные имена, созданные мошенниками, входят Elfdar.com, Elfbar-tech.com, Elfba.com, Elfbar.link, Elfbar-teoh.com и другие.

«Мошенники станут хитрее, и создают поддельные веб-сайты, которые похожи (на) официальный веб-сайт ELFBAR, это может ввести потребителей в заблуждение. Несмотря на то, что мы ищем поддельные веб-сайты и удаляем их, мы всё-таки часто обращаем внимание потребителей на возможно созданные новые мошенниками домены», Сяо добавил.

«Мы имеем нетерпимое отношение к подделкам , ведь они испортят нашу репутацию, что более важно, из-за отсутствия контроля качества они могут серьёзно испортить здоровье потребителей электронных сигарет и тех, кто переходит с традиционных сигарет на электронные сигареты. Подделки не соответствуют нашим стандартам качества, не соответствуют строгим нормативным требованиям, изложенным в «Директиве по табачным изделиям» и «Положениях о табачной продукции и сопутствующих изделиях».

Компания требует розничных продавцов настороженно относиться к этой проблеме и начала предоставлять дистрибьюторам наглядную информацию для распознания подделки.

«Мы рекомендуем розничным продавцам и потребителям проверить продукт путём сканирования QR-кода на упаковке, который должен обеспечивать переход на официальный домен ELFBAR.com для проверки. Если вы подозреваете, что продукт, который вы приобретаете, является подделкой, пожалуйста, напишите письмо на почту legal@elfbar.com, после получения письма мы примем соответствующие меры», об этом сказал Сяо.

Компания сообщила, что британские потребители и розничные продавцы помогли ей расследовать фальшивомонетчиков, предоставив подозрительные продукты, которые они купили.

«Мы благодарим британских розничных продавцов и наших потребителей электронных сигарет, которые потратили время и труд, чтобы предупредить нас о подделке — это помогает нам отслеживать и расследовать их происхождение. В сотрудничестве с властями, поставщиками, дистрибьюторами и розничными торговцами мы уверены, что вместе мы сможем защитить наших клиентов от неэтичных действий фальшивомонетчиков», добавил Сяо.

Компания организовала мероприятие #SayNoToFakeELFBAR в социальных сетях, которое направлено на информирование потребителей о действиях проверить законность продуктов, которые они покупают, защите себя от жертвы фальшивомонетчиков и мерах, которые следуют принять, когда они подозревают какие-либо правонарушения.