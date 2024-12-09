Компания EliTe Solar ввела в эксплуатацию высокоэффективный завод по производству солнечных батарей в Индонезии. Это достижение представляет собой значительный шаг в рамках глобальной экспансии EliTe Solar и подчеркивает приверженность компании оптимизации энергетической среды в Индонезии, содействию внедрению чистой энергии, а также стимулированию экономического и социального развития в регионе.

Хронология этого проекта демонстрирует эффективное управление проектами компании. В мае 2024 г. был завершен выбор площадки, в июне 2024 г. была начата подготовка оборудования, ознаменовавшая начало реализации проекта, в июле 2024 г. было начато строительство. Далее специализированные бригады обеспечили монтаж инфраструктуры и производственного оборудования. В декабре 2024 г. была обеспечена полная работоспособность объекта, демонстрирующая фирменную модель исполнения компании EliTe Solar — «EliTe Speed».

С учетом того, что глобальный рынок фотоэлектрических систем (PV) продолжает быстро расти, объект EliTe Solar в Индонезии укрепляет стратегическое глобальное присутствие компании. Благодаря огромному потенциалу солнечной энергии в Индонезии, оцениваемому в 3294 ГВт, новый объект не только позволяет компании EliTe Solar удовлетворять растущий спрос, но и поддерживать местное экономическое развитие.

Приверженность компании EliTe Solar глобальному энергетическому переходу продолжается крупными инвестициям в Египет. 16 декабря компания приступит к строительству нового объекта в Суэцкой зоне торгово-экономического сотрудничества TEDA. Этот проект стоимостью 150 млн долларов США и площадью 78 000 кв. метров будет построен в два этапа и направлен на стимулирование роста возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке.

Ввод в эксплуатацию индонезийского объекта повышает глобальную конкурентоспособность компании и демонстрирует ее приверженность расширению энергетического перехода. Осуществляя стратегические инвестиции в Индонезию, Египет и другие страны, компания EliTe Solar строит надежную глобальную цепочку поставок для обслуживания различных рынков.