Элтон Джон дарит Hard Rock International костюм от Gucci взамен Доджерс на «American Express presents BST Hyde Park» 

Мир
29 июня 2022

В рамках легендарного события в истории музыки многократный лауреат премии Грэмми Элтон Джон добавил свой легендарный костюм от Gucci в знаменитую памятную коллекцию компании Hard Rock в кафе Hard Rock по улице Old Park Lane в Лондоне, где он также выступил с собственным концертом на фестивале. Фирменный костюм Gucci — это пиджак с лацканами, который заменит легендарную форму Доджерс Элтона, ранее выставленную в кафе Hard Rock. Костюм носился на протяжении всего прощального турне Farewell Yellow Brick Road и теперь входит в коллекцию Hard Rock, насчитывающую более 86 тысяч культовых экспонатов мира музыки и кино по всему миру.

Кроме того, Hard Rock пожертвовал 100 000 долларов СПИД-Фонду Элтона Джона, что стало сюрпризом, приуроченным к 50-летнему юбилею компании Hard Rock International и 50-летнему юбилею альбома Элтона Madman Across the Water

Памятная коллекция тяжелого рока началась в кафе Hard Rock на улице Old Park Lane в Лондоне, первом кафе Hard Rock, когда Эрик Клэптон отметил любимое место в этом кафе, повесив на стену свою гитару. Теперь, спустя 50 лет, Элтон добавляет еще один экспонат в крупнейшую и самую ценную в мире музыкальную памятную коллекцию оригинальных экспонатов Hard Rock.

«Поскольку Hard Rock отмечает свой 50-летний юбилей, а Элтон отмечает 50-летие своих гастролей, для нас большая честь отметить это событие, добавив в памятную коллекцию очень подходящий экспонат от артиста, с которым мы с огромным удовольствием работали на протяжении многих лет, — заявил председатель правления компании Hard Rock International Джим Аллен (Jim Allen). — Легендарный костюм от Gucci, который Элтон дарит нам, увековечит память об этих особых моментах времени, а также позволит Hard Rock прославлять этого артиста и рассказывать будущим поколениям его историю».

Обширная памятная коллекция Hard Rock включает в себя оригинальные и уникальные артефакты, прославляющие все жанры музыки, в том числе листок с написанной рукой Джона Леннона оригинальной песней Imagine, предметы от современных артистов, таких как Билли Айлиш (Billie Eilish) и Эд Ширан (Ed Sheeran), а также другие артефакты от Элтона Джона. Его памятные музыкальные экспонаты являются основным отражением ДНК бренда и наглядным скреплением визуального декора вокруг каждого объекта Hard Rock.   

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