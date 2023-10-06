Emmes приобретает компанию VaxTRIALS

Компания Emmes, международная организация клинических исследований (CRO) с полным спектром услуг, которая ставит своей приоритетной целью поддержку развития здравоохранения и инноваций в сфере биофармацевтики, объявила о приобретении компании VaxTRIALS. Компания VaxTRIALS, головной офис которой находится в городе Панама, Панама, насчитывает более 160 сотрудников, которые обеспечивают управление клиническими исследованиями вакцин и их мониторинг по всей Латинской Америке.

«Сегодня клинические исследования стали более сложными и более глобальными по своей природе, чем когда-либо, — сказал исполнительный председатель правления Emmes Састри Чилукури (Sastry Chilukuri). — Сочетание глубоких экспертных знаний и опыта VaxTRIALS в Латинской Америке с возможностями Emmes, особенно в сфере технологий, биостатистики и управления данными, обеспечит клиентам непревзойденный уровень партнерства при проведении их клинических исследований».

«Компания VaxTRIALS идеально дополняет возможности Emmes, — пояснил генеральный директор Emmes Питер Ронко (Peter Ronco). — Она расширяет наш глобальный охват, добавляя к Северной Америке, Европе и Азии, где мы уже работаем, Латинскую Америку — один из самых быстро развивающихся регионов в плане клинических исследований, что обусловлено его большим и многообразным контингентом пациентов и высококачественными центрами клинических исследований. С компанией VaxTRIALS к нам приходит ряд новых клиентов из числа биофармацевтических компаний и государственно-частных партнерств, дополнительно укрепляя одну из наших сильнейших областей терапевтических исследований: вакцины и инфекционные заболевания».

Связанные с вакцинами клинические исследования компании VaxTRIALS проводились в 11 странах Латинской Америки, а также на Филиппинах.

Персонал VaxTRIALS обеспечил поддержку клинических исследований, направленных на профилактику таких заболеваний, как грипп, лихорадка деньге, чикунгунья, гепатит A, менингит, норовирус, опоясывающий герпес, коклюш, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), полиомиелит и COVID-19.

«Еще одно преимущество для компании Emmes, — продолжил г-н Ронко, — заключается в том, что мы сможем воспользоваться сформированной сетью VaxTRIALS в Латинской Америке для привлечения участников клинических исследований в других наших основных областях терапевтических исследований, включая редкие и детские заболевания, клеточную и генную терапию и офтальмологию».

«Обе наши компании выстроили прочные отношения с клиентами и обладают определенным наследием в сфере исследований вакцин и инфекционных заболеваний, — сказал генеральный директор VaxTRIALS доктор Хосе Химено (José Jimeno). — Я горжусь тем, что мы сделали своим приоритетом людей и культурное развитие, включая прием на работу и развитие сотрудников, которые глубоко привержены позитивным изменениям в сфере здравоохранения».

«Я также с нетерпением жду внедрения знаний и опыта компании Emmes в сфере технологий, а также накопленных глубоких знаний в сфере биостатистического анализа и управления данными на пользу нашим клиентам по всей Латинской Америке, — добавил он. — Платформа управления данными Emmes Advantage eClinical, обеспечивающая такие преимущества, как повышение качества данных, упрощение надзора за операциями клинических исследований, а также сокращение сроков клинических исследований и расходов, может быть крайне полезна для наших клиентов».

Г-н Чилукури отметил: «У Хосе Химено подготовка и опыт врача сочетаются с обширными знаниями отрасли и региона Латинской Америки, а также блестящей репутацией в глобальном сообществе разработчиков вакцин. В качестве основателя и генерального директора VaxTRIALS он проявил себя как чрезвычайно активный и энергичный лидер. Мы очень рады приветствовать Хосе и коллектив VaxTRIALS в компании Emmes».