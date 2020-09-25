English First проведет бесплатный открытый урок, посвященный супергероям

На занятии детям помогут овладеть суперсилой английского языка

Дети смогут отправиться в мир любимых персонажей из комиксов и фильмов. Узнают, какие способности есть у современных героев. Овладеют суперсилой английского и узнают, как её использовать.

Дата: 26-27 сентября

Место: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

Записаться на бесплатный открытый урок можно по ссылке

Открытый урок будет проведен отдельно для детей 3-9 лет и 10-17 лет.

Что будет на уроке? (Для детей 3-9 лет)

Вместе с преподавателем дети выучат супергеройские слова, споют веселую песню и подвигаются, смастерят собственного супергероя.

Что будет на уроке? (Для детей 10-17 лет)

Ребята обсудят качества, необходимые для спасения планеты, пройдут увлекательный квест и разработают проект собственного супергероя.

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О школе English First

Крупнейшая международная школа для детей и подростков.

Квалифицированные преподаватели, увлекательные учебные материалы, вдохновляющая атмосфера — в EF есть все, чтобы ваш ребенок мог получить лучшее языковое образование и почувствовать себя частью большого мира.