EonStor GS G3 от Infortrend поддержала новую платформу Veeam Data Platform для защиты от программ-вымогателей

Ведущий поставщик корпоративных хранилищ Infortrend® Technology, Inc объявил о том, что их система EonStor GS G3 теперь поддерживает новейшую версию платформы резервирования VeeamBackupandReplication (VBR) V12. Это предоставляет компаниям набирающее популярность неизменяемое хранилище резервных копий для защиты данных и обеспечения их быстрого восстановления в случае атак программ-вымогателей.

Опрос Veeam, проведенный среди 4 200 компаний, показал, что более 85% из них подвергались атакам с использованием программ-вымогателей в 2022 году, а 79% имеют уязвимости в защите данных. Такие атаки могут привести к сбоям в работе, что приводит к потере данных и финансовых ресурсов. Восстановление после атаки программ-вымогателей может быть сложным. Однако благодаря EonStor GS G3 от Infortrend и VBR V 12 компании теперь имеют доступ к неизменяемому хранилищу резервных копий для более быстрого и надежного восстановления по сравнению с традиционным резервным копированием на магнитную ленту.

Это решение позволяет снизить показатели целевой точки восстановления ( RPOs ) и допустимого времени восстановления ( RTOs ). В случае атак программ-вымогателей удаленные данные могут быть восстановлены без необходимости в восстановительных операциях в автономном режиме, что позволяет предприятиям быстро возобновить свою деятельность. Решение защищает данные от программ-вымогателей в виртуальных, физических, файловых и облачных средах.

Благодаря встроенному кэшу U .2 NVMe SSD GS G 3 обеспечивает уровни производительности и емкости в горизонтально масштабируемой архитектуре резервного хранилища Veeam , что позволяет предприятиям развертывать одно хранилище GS G 3 вместо использования отдельных хранилищ для уровней производительности и емкости. Кроме того, GS G 3 поддерживает S 3-совместимое хранилище объектов для неизменяемого хранилища резервных копий Veeam , что предотвращает любые несанкционированные изменения и защищает от вредоносных действий.

«Мы с радостью объявляем о том, что система EonStor GS G 3 готова к использованию с VBR V 12. Это позволяет быстро и эффективно восстанавливать критически важные данные, затронутые программами-вымогателями, в исходное состояние», — заявил старший директор Infortrend Technology по товарному планированию компании Frank Lee .