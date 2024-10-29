Erickson Coaching International получила награду Coaching Impact 2024

Компания Erickson Coaching International, глобальный поставщик услуг коучингового образования, удостоена награды Выдающийся поставщик услуг коучингового образования 2024 глобального конкурса Impact Awards Международной федерации коучинга (International Coaching Federation, ICF). Эта награда вручена перед 45-летием компании Erickson и отмечает ее влияние на профессию коучинга.

В честь получения награды и своего юбилея компания Erickson предложит физическим лицам и организациям 45 стипендий, связанных с коучингом.

«Номинации на наши награды Coaching Impact Award поступают со всего мира, — поделилась Стефани Норрис (Stephanie Norris), директор ICF Awards. — Компания Erickson Coaching International является столпом глобального коучингового образования уже более четырех десятилетий».

Федерация ICF, глобальный аккредитационный орган в области коучинга, вручила компании Erickson награду на очной церемонии награждения 28 октября в Афинах, Греция.

Луиза Хенди (Louise Hendey), генеральный директор Erickson Coaching International, сказала: «Это момент гордости для коучей, подготовленных компанией Erickson, по всему миру, а также для кураторов и партнеров по всему миру, которые проводят наши тренинги для коучей. Мы считаем, что коучинг представляет собой будущее лидерства, и мы очень рады возглавлять эту глобальную трансформацию, по одной ориентированной на решение беседе за раз».

Доктор Мэрилин Аткинсон (Marilyn Atkinson), основатель Erickson Coaching, сказала: «Компания Erickson выступает за поддержку человеческого потенциала. В 81 год невероятно видеть, как мое видение мира, ориентированного на решения, реализуют коучи, которые оказывают позитивное влияние по всему миру. Коучинг — это не только инструмент повышения производительности, но и средство расширения возможностей людей. В компании Erickson мы реализуем эту веру каждый день благодаря коучинговым партнерским отношениям с НКО, такими как фонд Джейн Гудолл (Jane Goodall) Roots n Shoots Foundation, Красный Крест Канады и другие».