 ESG-отчет «Уралхима» — в шорт-листе ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи

Отчет об устойчивом развитии АО «ОХК «Уралхим» (Компания) вошел в шорт-лист номинации «Лучший отчет об устойчивом развитии» ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи.

Тема отчета — «Развитие. Сотрудничество. Безопасность». В документе представлены ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития, прогресс в реализации целей ESG-стратегии и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в Компании.

Отчет об устойчивом развитии подготовлен в соответствии с ведущими международными стандартами (в том числе GRI и TCFD), учитывает рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 01.11.2023 № 764, прошел независимую проверку третьей стороной по стандарту МСЗОУ 3000, а также общественное заверение.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию АО «ОХК «Уралхим»:

Включение в шорт-лист конкурса свидетельствует о высоком уровне стандартов раскрытия информации о деятельности Компании. Нашей команде, работавшей над подготовкой отчета об устойчивом развитии, удалось отразить все аспекты взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами.