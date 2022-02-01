Еще один гигант рынка переходит на эко-рейсы от DB Schenker и Lufthansa

В 2020 году Ведущий логистический оператор DB Schenker, совместно с авиакомпанией Lufthansa Cargo запустил авиаперевозки с использованием синтетического керосина по маршруту Франкфурт-Шанхай и обратно. Программу было решено продлить до марта 2022 года. Сейчас к программе, помимо компании Nokia, решил присоединиться еще один гигант рынка — компания Lenovo. Она будет еженедельно перевозить 20 тонн груза из Шанхая во Франкфурт. Перевозить планируется ноутбуки и ПК для компаний и розничных покупателей.

Сейчас «эко-керосин» (SAF- Sustainable Aviation Fuel) производится в основном из биомассы, например, из экологически чистых или перерабатываемых растительных и кулинарных масел.

В будущем также будут доступны возобновляемые виды топлива, не использующие продукты растительного мира. Наиболее известным производственным процессом для генерации синтетического топлива является, так называемая, концепция преобразования энергии в жидкость, основанная на использовании солнечной энергии, воды и углекислого газа, выделяющегося естественным образом в атмосферу.

Выбирая способ транспортировки на основе SAF, предлагаемый DB Schenker в сотрудничестве с Lufthansa Cargo, Lenovo удастся экономить около 20 тонн обычного керосина за рейс. Таким образом еженедельно в атмосферу будет попадать на 62 тонны парниковых газов меньше.

На сегодняшний день грузовой рейс с нейтральным содержанием углерода от DB Schenker и Lufthansa является единственным регулярным чартерным рейсом в мире, который на 100% покрывается экологически чистым авиационным топливом (SAF).

«Наша компания является пионером «зеленой логистики». Мы стремимся использовать технологии, направленные на защиту окружающей среды, во всех видах перевозок. В соответствии с обязательствами, принятыми DB Group перед нами стоит амбициозная цель — снизить выбросы CO2 в атмосферу до 2030 года на 50%. И DB Schenker планомерно к ней движется, популяризируя контрейлерные перевозки, переводя автопарк на электромобили, поддерживая программы лесовосстановления и т.п. Кроме того, это года юбилейный для нашей компании. Мы отмечаем 150 лет со дня основания в мире, и 30 лет со дня открытия офиса в России. В этом году DB Schenker реализует масштабный проект. В течение всего 2022 года наши сотрудники по всему миру будут «собирать километры». Любой шаг будет записан через специальное приложение для смартфона и отправлен в общую копилку. Как только компания сможет собрать общими усилиями 150 миллионов километров, DB Schenker пожертвует 1,5 миллиона евро организациям по защите окружающей среды», — отметил директор по продажам и маркетингу DB Schenker кластера Россия/Евразия Андрей Грязев.

Более того в январе этого года DB Schenker присоединился к Всемирной организации автомобильного транспорта (IRU). Основная цель которой сделать глобальный коммерческий автомобильный транспорт углеродно-нейтральным к 2050 году.

«Наша компания, вместе с коллегами будет уверенно идти к этой цели. Сотрудничество с IRU и его членами поможет нам продолжить декарбонизацию транспорта совместно субподрядчиками и партнерами», — подчеркнул Андрей Грязев.