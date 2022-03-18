Этот препарат для восстановления суставов удивляет даже врачей

Ежедневно тысячи травм опорно-двигательного аппарата причиняют боль и навсегда меняют чьи-то жизни. При этом более 40% восстановленных органов не функционируют в прежнем объёме.

Лечение переломов и разрывов сухожилий требует длительных периодов реабилитации, в то время как первоначальные биологические свойства и механическая прочность редко восстанавливаются. Результат — хроническая боль, которая сопровождает вас всю жизнь.

Недавний прогресс, достигнутый российскими учёными в разработке биоимплантатов, повысил их потенциал для использования в усилении естественных способностей организма к регенерации поврежденных органов.

Опыт совместных фундаментальных научных разработок ведущих специалистов получил практическое применение в препарате для восстановления повреждений опорно-двигательного аппарата СФЕРО®гель. Препарат не имеет аналогов среди мировых разработок в этой области. СФЕРО®гель в месте введения создаёт матрицу для развития нужной пациенту здоровой ткани, снимает боль, ускоряет заживление и регенерацию.

— Я не могу сосчитать, сколько раз я уже рекомендовал людям СФЕРО®гель! — говорит 70-летний житель Подмосковья Виктор Шестаков. — Я годами терпел боль в колене, которая не давала мне спать часами. Перепробовав все обезболивающие, противовоспалительные безрецептурные и отпускаемые по рецепту лекарства безрезультатно, я обратился в больницу Научного Центра РАН в Черноголовке. Они применили мне терапию с препаратом СФЕРО®гель… Боль прошла в тот же вечер! Впервые за годы я ночью спал. Подвижность колена восстановилась сам не заметил, как. Точно, меньше, чем за три месяца. Знакомый врач, который делал мне узи при первом обращении в поликлинику по месту жительства, не поверил своим глазам, когда увидел, как я шагаю по лестнице. А ещё больше удивился, посмотрев моё колено на аппарате узи.

Специалисты Научного Центра РАН в Черноголовке получили убедительные подтверждения уникальных возможностей Сферогеля регенерировать ткани и способствовать заживлению при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата при лечении 160-ти пациентов в условиях поликлинического отделения с операционным блоком больницы.

Научный коллектив компании БИОМИР сервис организовал выпуск препарата

СФЕРО®гель для обеспечения нужд медицинских учреждений регионов.