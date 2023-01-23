Европейские премьер-лиги: как они устроены. Часть 5: Франция

Лига 1 — высший футбольный дивизион во Франции. Он проводится с 1933 года, практически с самого начала существования в стране профессионального футбола. Сегодня в таблице коэффициентов УЕФА чемпионат закрывает пятерку сильнейших национальных премьер-лиг.

Как и в большинстве подобных турниров участие Лиге 1 принимают 20 команд, каждая из которых по два раза встречается со всеми остальными клубами: один раз на своем поле и один — в гостях. Наиболее успешной командой современности является «Пари Сен-Жермен»: она одерживала победу в чемпионате 10 раз, лишь дважды уступив за последние 10 лет («Лиллю» в сезоне 2020-2021 и «Монако» в 2016-2017).

Самым результативным футболистом прошедшего сезона признан бомбардир «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (28 голов), один из лучших молодых игроков мира. На его счету беспрецедентное достижение — четыре забитых мяча в финалах чемпионатов мира. В 2018 году Мбаппе был самым дорогим футболистом в мире — его трансферная стоимость тогда составила 216,5 миллиона евро.

Лидеру чемпионата «Пари Сен-Жермен» буквально наступает на пятки «Олимпик Марсель», завоевавший серебро в 2021-2022 и 2019-2020. Кстати, у команды уже 9 чемпионских титулов в Лиге. Ближайший матч «Олимпика» состоится в Монако 28 января, когда он встретится с одноименной командой. По данным букмекерской конторы 1хСтавка, вероятность выигрыша хозяев не слишком высока: 27%, что чуть выше вероятности ничейного исхода. Мало кто сомневается и в победе «Олимпика» над «Нантом» 1 февраля, где расклад практически такой же.

29 января чемпион прошлого сезона «Лилль» сыграет в гостях с «Ниццей», здесь результат уже менее предсказуем: примерно по 30% на победу каждой команды или ничью. А вот с матчем «Лилль» — «Клермон» (1 февраля) все намного понятнее: по информации беттинговой компании 1хСтавка шансы хозяев (игра состоится в Лилле на стадионе Stade Pierre-Mauroy) превышают 65%. На выигрыш гостей здесь ставят в кэфом 7.2.