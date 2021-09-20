Европейский сервис путешествий запускает уникальную бизнес-модель в России

Европейский лидер междугородних перевозок FlixBus объявил о начале работы на российском рынке и расширении маршрутной сети. Первые рейсы соединили Санкт-Петербург с Таллином и Великим Новгородом.

Как и в других странах, FlixBus в России работает по бизнес-модели, когда компания вступает в партнерство с автобусными перевозчиками для достижения высоких стандартов транспортной безопасности и качества обслуживания пассажиров. За последние 8 лет FlixBus расширила свою маршрутную сеть до 36 стран. В 2019 году компания перевезла более 62 млн человек.

В планах FlixBus продолжить развивать сеть маршрутов и расширить географию присутствия, соединив Россию со странами Балтии и добавив внутрироссийские маршруты. В настоящее время российский офис FlixBus под руководством Алексея Савкина работает над различными направлениями из Москвы и Санкт-Петербурга.

«С начала пандемии COVID-19 отношение к путешествиям изменилось во всем мире. Добавляя маршруты в России в сеть FlixBus, наша команда возвращает ту мобильность, которой так не хватало пассажирам. FlixBus предоставляет удобный сервис по планированию поездок — выбрать рейс и купить билет можно не только на сайте, но и в удобном мобильном приложении. Теперь у компании в России есть не только внутренний, но и международный рейсы, и мы продолжим планомерно расширять маршрутную сеть на российском рынке», — сообщил Алексей Савкин, управляющий директор FlixBus в России.

В соответствии с высокими стандартами FlixBus все автобусы компаний-перевозчиков отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. На борту работает кондиционер, бесплатный Wi-Fi, можно зарядить телефон. Кроме того, пассажиры имеют возможность забронировать понравившееся место в салоне или выкупить соседнее место для более комфортного путешествия. Рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин и обратно отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 03.09.3021. Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и обратно автобусы ходят ежедневно с июля 2021 года.

Воспользоваться сервисом FlixBus, посмотреть расписания и купить билет можно на сайте и в приложении из официальных магазинов AppStore и Google Play.

*FlixBus напоминает, что международные пассажирские перевозки продолжают восстанавливаться – пассажирам перед поездкой необходимо убедиться в выполнении визовых требований и других правил для пересечения границ.

О компании FlixMobility

FlixMobility — технологическая компания в индустрии путешествий, предлагающая пассажирам удобные транспортные услуги вместе с брендами FlixBus и FlixTrain. Благодаря уникальной бизнес-модели и инновационным технологиям стартап быстро создал крупнейшую в Европе сеть междугородних автобусов. А также запустил первые экологически чистые поезда дальнего следования в 2018 году и пилотные проекты электрических автобусов в Германии и Франции. С 2013 года FlixMobility изменила способ передвижения людей по Европе и создала тысячи новых рабочих мест в индустрии путешествий. В 2018 году FlixMobility запустила FlixBus USA, предложив новую альтернативу для путешественников в США. Международная команда FlixBus занимается разработкой технологий, планированием маршрутной сети, операционным контролем, маркетингом и продажами, контролем качества обслуживания и постоянным расширением ассортимента услуг. Ежедневными перевозками и парком транспорта управляют партнеры-перевозчики из местных автобусных фирм, а FlixTrain сотрудничает с частными железнодорожными компаниями. Уникальное сочетание инноваций и классических принципов работы транспортных компаний сделали FlixMobility мировым лидером отрасли междугородних перевозок.

Подробная информация о компании FlixBus в России на сайте www.flixbus.ru