Executive Коуч Анна Глушнёва: «Моя работа помогает людям услышать себя»

Она — российская Вэнди Роудс из сериала «Миллиарды». Ее задача — помочь предпринимателям и топ-менеджерам принимать правильные решения, которые принесут им и деньги, и ощущение счастья. О методиках и результатах своей работы нам рассказала Executive коуч Анна Глушнёва

Анна, расскажите, чем именно занимается коуч? И чем он отличается от психолога?

Коуч — это специалист, который помогает человеку найти ответы на свои вопросы и достичь целей максимально быстро. Изначально такие профессионалы появились в корпоративной среде, но сейчас услугами коуча может воспользоваться любой человек, который хочет получить выдающиеся результаты в сжатые сроки, добиться успеха в карьере или личной жизни.

Коучинг — это искусство правильных вопросов. Вы рассказываете о своей ситуации, а специалист дает Вам обратную связь и обычно заставляет посмотреть на ситуацию под другим углом или озвучить то, что Вы сами знаете, но боитесь себе сказать. Важно, что коуч не является экспертом в какой-то узкой области, и благодаря этому может проводить сессию с клиентом из любой сферы. Его задача — не погрузиться в контекст, а помочь человеку самому найти решение. При этом коуч обладает специальными инструментами, для того чтобы клиент смог ответить на вопрос быстрее и реализовать все задуманное.

Однако давать советы или оценивать ситуацию для данного специалиста не приемлемо. И это основное отличие от психотерапии. Кроме того, психологи работают «от» проблемы — стараются найти причину, почему так произошло, а коучи — «к цели» (как добиться целей, как выстроить процесс)

На чем Вы специализируетесь как Executive коуч?

Мои клиенты — это генеральные директора компаний, управленцы, собственники бизнеса и руководители различных секторов государственной службы.

Работа с людьми такого уровня имеет свои особенности и накладывает определенные обязательства на специалиста помогающих профессий. Договор о неразглашении, чистая репутация и профессионализм — всё это позволяет получать клиентов исключительно по рекомендации. Здесь ты либо свой и проверенный, либо c тобой не сотрудничают.

А как Вы вообще пришли в коучинг?

Моё первое образование — Международные Экономические отношения, что дало мне прекрасную базу для работы с бизнесом и госструктурами. Я понимаю, как устроено большинство процессов внутри компаний. Второе образование — психологическое. Я решила освоить новую специальность, чтобы лучше понимать мотивы и реакции людей.

После получения диплома я сама решила поработать с коучем. И результат меня просто поразил. Первая мысль была: «А что, так можно было?» и вторая: «Хочу уметь так же». Сейчас я сертифицированный коуч Международного Эриксоновского Университета Коучинга. Кроме этого, я прошла повышение квалификации по программе Mini-MBA «Executive coaching» Открытой европейской академии экономики и политики (Прага) и Executive Coaching Academy.

Какими своими достижениями Вы гордитесь?

Моим большим достижением является то, что мне удаётся сохранить баланс между семьёй с моими тремя детьми и любимым делом.

Раньше нелегко было себя останавливать от чрезмерного погружения в работу. Поскольку коучинг для меня — дело жизни, я часто не замечаю, что пора подзарядить батарейку. А ведь дома женщина всегда находится в отдавании. Поэтому я долго училась останавливаться и восполнять ресурс превентивно, не дожидаясь когда загорится «красная лампочка».

Сейчас моя большая цель — изменить жизнь к лучшему миллиона человек. Возможно, какое-то решение моего клиента на высшем уровне уже сделало большое количество людей счастливыми. Но я хочу, чтобы их стало еще больше!