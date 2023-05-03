Фанаты группы Dabro нарисовали большое граффити группы на улице в Казани

Фанаты из разных городов приехали в Казань, чтобы поздравить солиста группы Dabro с Днём рождения. И в качестве подарка нарисовали большое граффити в скейт-парке Урам.

Всё это фан-туса #ВыездЗаDabro, которая ездит за группой на концерты в разные города и страны.

Группа Dabro в своих соц сетях разместила видео на фоне граффити с песней «Надо повторить»:

Группа Dabro: «Очень неожиданно. Атмосферно! Это и есть культура, когда появляются такие работы на улицах.»

Вот так в Казани появилась новая достопримечательность, которая сразу же собрала вокруг желающих сфотографироваться.