Farasis Energy разработала силовые батареи с высокой температурной адаптивностью

В Таиланде состоялась Конференция АСЕАН по цепочке поставок для автомобилестроения. Джек Пенг (Jack Peng) из Farasis Energy принял участие в конференции и выступил с программной речью, продемонстрировав достижения компании в области технологий силовых батарей для легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств на новых источниках энергии, а также для новых областей применения, таких как двух- и трехколесные транспортные средства, летательные аппараты eVTOL и др.

Чтобы справляться с круглогодичными условиями высоких температур на рынках АСЕАН и в соседних странах, компания Farasis Energy специально разработала силовые батареи с высокой температурной адаптивностью. Эти батареи могут нормально работать при температурах от -30 до 65 °C. В среде с температурой 25 °C одна ячейка батареи выдерживает 2500 циклов с состоянием SOH > 70 %; в среде с температурой 45 °C одна ячейка батареи выдерживает 1500 циклов с состоянием SOH > 70 %. Они не боятся высокотемпературных сред, демонстрируют сверхвысокую стабильность при большом токе разрядки, а температура одной ячейки батареи возрастает только примерно на 5 °C.

Кроме того, благодаря внедрению новейшей технологии полутвердых аккумуляторов можно значительно повысить стабильность на уровне материала, достигнув сверхдлительного срока службы аккумуляторов. Согласно испытаниям, проведенным в лаборатории Farasis Energy, батареи достигали более 5000 циклов с состоянием SOH 70 %, а общий пробег превысил 1 млн миль (1,6 млн км). Эта технология может широко применяться в легковых автомобилях, коммерческих транспортных средствах, летательных аппаратах eVTOL, автобусах, междугородных автобусах и других областях, значительно повышая долговечность аккумуляторов, повышая эксплуатационную эффективность и снижая затраты пользователей.

Компания Farasis Energy, которая занимается производством аккумуляторных батарей уже 27 лет, выпустила первую в мире натрий-ионную аккумуляторную батарею для электромобилей и достигла поставки зарубежному конечному клиенту в сфере eVTOL. На рынке двухколесных транспортных средств компания Farasis Energy является первым предприятием по производству силовых аккумуляторов для электрического двухколесного транспорта в Китае и занимает самую большую долю на мировом рынке высокопроизводительных литиевых аккумуляторов для электрических мотоциклов. Кроме того, компания Farasis Energy является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для люксового электрического мотоцикла ZERO.