Farasis Energy выпустила стандартную аккумуляторную батарею для электромотоциклов в мире

Компания Farasis Energy подчеркнула свое лидерство в отрасли на открытии Asiabike Jakarta 2024, главной выставки двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии, которая продлится до 4 мая в Джакарте, Индонезия. На мероприятии компания Farasis Energy, мировой лидер в области технологии литий-ионных аккумуляторов, впервые представила свою «стандартную аккумуляторную батарею для электрических мотоциклов (7432, 7455)». Подчеркивая свою приверженность повышению электрической мобильности, компания Farasis Energy объявила о стратегическом партнерстве с сингапурской Moli Power. Этот альянс направлен на значительное улучшение инфраструктуры зарядки электрических мотоциклов в Сингапуре и Юго-Восточной Азии, решая такие проблемы, как увеличение времени зарядки и недостаточное количество зарядных станций.



Обладая 13-летним опытом работы в индустрии электрических мотоциклов, Farasis Energy неизменно лидирует на китайском рынке литиевых аккумуляторов в секторе замены аккумуляторов. Ведущими партнерами компании в Китае являются Yugu, Zhi Zu, China Tower и Mengniu. Новая «стандартная аккумуляторная батарея для электрических мотоциклов» предлагает значительные преимущества.

На 25% выше плотность энергии, чем в среднем по отрасли, что позволяет увеличить длительность работы. Легкая конструкция: вес на 0,5-2 кг меньше, чем у обычных промышленных батарей, благодаря мешочным элементам с высокой плотностью энергии, что облегчает обращение. Быстрая подзарядка: отличается пиковой скоростью зарядки 5C, что позволяет заряжать батареи от 10% до 80% всего за 15 минут. Мощная производительность: поддерживает стартерный разряд 8C, достигая скорости 100 км/ч за 3,3 секунды с максимальной скоростью 198 км/ч. Превосходные высокотемпературные характеристики: большая площадь поверхности ячейки и эффективное управление температурой сводят к минимуму повышение температуры во время мощных разрядов, продлевая срок службы высокотемпературного цикла. Повышенная безопасность: будучи лидером по емкости мешочных элементов в Китае и одним из трех лидеров во всем мире, аккумуляторные батареи NCM производства Farasis Energy получили сертификаты безопасности автомобильного класса. Длительный срок службы цикла: соответствует требованиям полного жизненного цикла электрических мотоциклов и электровелосипедов, подтвержденным комплексными испытаниями и сертификатами. Обновляемый стандартный формат батареи: модернизация химических элементов в рамках существующих размеров аккумуляторных батарей обеспечивает плавную модернизацию до следующего поколения элементов 330+Втч/кг, помогая клиентам достигать облегченных конструкций, сокращая время разработки, снижая затраты и повышая конкурентоспособность продукции.

«Asiabike Jakarta 2024» знаменует собой дебют Farasis Energy в Юго-Восточной Азии. Наряду с комплексным решением для рынков Индонезии и Юго-Восточной Азии «батарея — электрический мотоцикл — станци я замены — облачная платформа», Farasis Energy стремится разрабатывать высокопроизводительные продукты, подходящие для тропического климата, и расширять сотрудничество с региональными компаниями, занимающимися электромотоциклами, заменой аккумуляторов и электромобилями.