Farizon SV запущен в Австрии, завоевывая рынок в Европе

Farizon провела конференцию по запуску бренда Farizon и презентацию автомобиля SV в Вене, столице Австрии. Выход компании на рынок Австрии подчеркнул ускоренную экспансию Farizon в Европе в 2025 году и дальнейшее завоевание западноевропейского рынка после запуска бренда в Сербии в прошлом году.

На мероприятии Farizon продемонстрировала свой автомобиль Farizon SV. Модель привлекла большое внимание гостей своим инновационным дизайном и просторным грузовым отсеком. Farizon SV, получивший сертификат Euro NCAP платинового уровня, не только отвечает высоким стандартам, предъявляемым к электрическим ФУРГОНАМ на европейском рынке, но и стремится обеспечить более безопасные и экологически чистые решения для городской логистики и перевозок в Европе.

Региональный бренд-менеджер Farizon по Центральной и Восточной Европе компании Autowallis Дамир Домитран (Damir Domitran) приветствовал приход бренда Farizon в Австрию. Запуск Farizon SV знаменует собой ключевую веху с планами по внедрению более передовых решений для электрической мобильности в Европе. Данная презентация демонстрирует решимость бренда усилить свое присутствие в Европе. Являясь важным центром глобального зеленого транспорта, европейский рынок имеет решающее значение для развития глобального бизнеса Farizon. В настоящее время Farizon официально представлена в таких странах, как Сербия и Греция, и планирует продолжить экспансию на другие европейские рынки, работая рука об руку с местными партнерами для совместного содействия развитию зеленого транспорта.

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group является подразделением коммерческого транспорта Geely Holding Group. При поддержке Центрального научно-исследовательского института Geely Holding Group Farizon New Energy Commercial Vehicle Group основала крупнейший в Китае научно-исследовательский институт коммерческих транспортных средств на новой энергии. Она отвечает за НИОКР нового поколения экологически чистых и интеллектуальных продуктов для коммерческого транспорта, основанных на технологии пассажирских транспортных средств, с двумя основными технологическими маршрутами «Метанол-водород + электричество». В 2024 году Farizon достигла рубежа продаж в 300 000 единиц.