Фармацевтический завод «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») на четверть увеличил выпуск лекарственных препаратов в прошлом году

В 2022 году производственная площадка «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») увеличила выпуск лекарственных препаратов до 64,5 млн упаковок или на 25% по сравнению с результатами предыдущего года. Предприятие расширяет продуктовую линейку в более удобных фасовках и дозировках. С ноября прошлого года наращиваются объемы производства болеутоляющих и жаропонижающих средств.

В прошлом году на заводе «Алиум» был осуществлен запуск 13 новых лекарственных препаратов, среди которых жизненно необходимые и важнейшие[1], а также препараты, предназначенные для лечения артериальной гипертензии у взрослых, антигельминтные и противопротозойные средства, диуретики, жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства. Суммарный объем продаж новых препаратов по итогам 2022 года составил около 1,5 млрд рублей.

В июле прошлого года на «Алиуме» начался выпуск «Альфаксима», первого российского дженерика рифаксимина – антибиотика, предназначенного для лечения заболеваний кишечника. Гастроэнтерология – одно из ключевых направлений деятельности предприятия, которое производит более 20 рецептурных и безрецептурных препаратов данного направления. Первым экспортным продуктом, произведенным на «Алиуме», стал спазмолитик «Необутин» (тримебутин), который был выведен на рынок Азербайджана в прошлом году.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «В 2023 году производственная площадка «Алиум» продолжит экспансию – рост объемов и расширение продуктовых линеек. В том числе увеличится выпуск лекарственных препаратов на экспорт – в 2023 году будет введено более 70 новых позиций. Экспорт будет осуществляться в страны ЕАЭС, а также в Республики Узбекистан и Молдова».

В феврале 2023 года на предприятии завершится модернизация участка по производству лекарственных препаратов в капсулах. В прошлом году лидером среди них стал «Омепразол», объем выпуска препарата вырос на 50% — до 10,5 млн упаковок.

Завод «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») расположен в поселке Оболенск Московской области. Предприятие производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.



«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.