Фармкомпания ПРОМОМЕД выплатила первый купон по облигациям

Размер первых выплат ГК «ПРОМОМЕД» по облигациям БО-001Р-01 оценивается в 47.37 млн рублей (9,5% годовых). Ценные бумаги компании были размещены на Московской бирже в декабре 2020 года.

Все вырученные от размещения облигаций средства ГК «ПРОМОМЕД» потратит на строительство лабораторий и расширение собственного портфеля за счёт разработки антивирусных и антибактериальных, эндокринологических, неврологических медикаментов, а также средств для борьбы с раковыми заболеваниями.

По словам председателя совета директоров ГК «ПРОМОМЕД» Петра Белого, компания – единственный производитель на российском рынке фармакологии, имеющий публичные долговые инструменты и придерживающийся мировой корпоративной практики, а это вызывает живой интерес в кругах инвесторов.

Напомним, что облигации ГК «ПРОМОМЕД» вошли в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, вызвав большой спрос за счёт освобождения держателей от уплаты НДФЛ.

Облигации были выставлены на торги в конце декабря прошлого года в объёме 1 млрд рублей и со ставкой 9.5% годовых. В качестве поручителя выступило АО «Биохимик». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность фармкомпании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.