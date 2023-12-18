Федеральный проект «Спорт – норма жизни»: К концу 2023 года число обученных специалистов достигнет 48,8 тысяч

Реализуемый в рамках нацпроекта «Демография» федеральный проект «Спорт – норма жизни» позволяет каждый год готовить по специальным программам повышения квалификации специалистов и подготовки новых кадров в области физической культуры и спорта свыше 17 тыс. человек. По окончании программ 2023 года общая численность подготовленных специалистов превысит 48,8 тысяч.

По данным Минспорта РФ в России на постоянной основе занимаются спортом 69,829 млн человек, или 53 % населения страны в возрасте от 3 до 79 лет. В системе детского и любительского спорта олимпийских и неолимпийских дисциплин трудятся свыше 95 тысяч тренеров, включая специалистов, проводящих занятия в корпоративных и фитнес-клубах, на открытых площадках.

Один из лучших наставников – Пётр Тайшин тренер группы спортивной подготовки «Лыжные гонки» ГБУ ДО РС(Я) СШОР «Алдан» из Якутии. Совсем молодой человек, Пётр Семенович тренирует по принципу круглосуточного пребывания известную в республике группу лыжных гонщиков и биатлонистов, шутливо названную «Якутскими сливочками». В ней талантливых спортсменов, проявивших себя на всероссийских соревнованиях, доводят до уровня сборной.