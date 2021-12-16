Феникс Фламм реализовал идею создания коллекции NFT по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Идея создать тематическую коллекцию NFT-мемов, посвященную популярному фильму возникла у художника Феникса Фламма сразу же после просмотра сериала «Игра в кальмара». Как известно режиссер и автор сценария Хван Дон Хёк более 10 лет вынашивал свои планы о съемке данного кино, однако инвесторы заинтересовались его проектом совсем недавно. В успех данной идеи мало кто верил. Эта история чем-то напоминает и историю криптовалют. Появление Биткоина также вначале не привлекло инвесторов. И только через 10 лет многие по достоинству оценили перспективы криптовалюты. В настоящее время свой бум переживает сфера NFT. Поэтому обращение к теме сериала в таком формате не случайна. Интерес к фильму может подстегнуть и интерес к данной коллекции NFT работ. Лицом проекта стала российская актриса и модель Екатерина Махова.

Феникс решил создать коллекцию, в которой будет 456 оригинальных работ по числу игроков в сериале «Игра в кальмара». Работы будут появляться постепенно и будут полностью загружены до 1 февраля 2022 года. Они будут представлены на площадке Foundation. Что примечательно логотип Игры в кальмара и маркетплэйса Foundation очень похожи: это тот же набор, состоящий из геометрических фигур: треугольника, круга и квадрата. Каждый месяц случайным порядком из владельцев и покупателей коллекции будет выбираться 1 человек, который будет получать 50% от всех средств за месяц, полученных от продажи токенов коллекции. Приз победителю будет выплачиваться в криптовалюте. Сумма выигрыша будет нарастать, но не должна превышать миллион долларов. Как только сумма достигнет этого предела, игра остановится и все непроданные NFT коллекции будут уничтожены. Первой картиной коллекции стала работа под названием «The Man with the Umbrella» (Человек с зонтом). Серия с таким же названием есть и в сериале. В фотоработе, которая превращена в картину на стене, заложена важная аллегория: несмотря на то, что на картине идет дождь, в реальном мире для нас светит солнце и всегда есть надежда. Эту работу Феникс посвятил своему отцу, который умер ровно год назад от коронавируса. Начальная стоимость работы также символична 0,456 ETH. У Феникса уже есть планы по созданию большого граффити с данным изображением на стене многоэтажного дома.

Таким образом, Феникс предлагает сыграть коллекционерам в свою игру – Игру Феникса. «FENIX GAME» так называется коллекция NFT токенов. С целью продвижения коллекции и популяризации рынка NFT Феникс решил снять также и документальный фильм «FENIX GAME» о том, как создаются NFT, какие секреты должен знать разработчик и как добиться популярности своих работ. Данный фильм также выполнен в стилистике сериала «Игра в Кальмара» и будет состоять из 9 небольших частей, которые по названию совпадают с названиями серий: «Тише едешь — дальше будешь», «Ад», «Человек с зонтом», «Будь в команде», «Справедливый мир», «Кганбу», «ВИПЫ», «Ведущий», «Один счастливый день». Феникс полагает, что идея режиссера сериала как нельзя лучше передает атмосферу и стилистику непредсказуемого рынка криптовалют и NFT, где кто-то может получить абсолютно все и где так велика доля случая и удачи.

Ознакомиться с коллекцией и приобрести работы Феникса можно на сайте Foundation.