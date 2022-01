Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Во время праздников тематические парки Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Abu Dhabi дважды попали в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой картины по номерам (Most Contributions to a Color by Numbers) и самое большое количество поздравлений в открытке (Most Contributions to a Greetings Card). Гости разных возрастов, которые посетили тематические парки в праздничные дни, остались в восторге от сверкающих новогодних украшений и аттракционов, захватывающих шоу и живых выступлений.

Вице-президент по операциям компании Farah Experiences Альхасан Каабус Альзааби (Alhasan Kaabous Alzaabi) заявил следующее: «Вместе с представителями Книги рекордов Гиннесса мы стали свидетелями еще двух мировых рекордов, установленных с помощью гостей наших тематических парков Ferrari World Abu Dhabi и Warner Bros. World Abu Dhabi. Это очередное достижение в копилке наград наших тематических парков. Было приятно наблюдать за тем, с каким удовольствием наши гости проводили здесь свое время. Праздничный сезон — это отличная возможность отдохнуть и повеселиться. Мы всегда стараемся придумать необычные развлечения для всей семьи и с нетерпением ждем наших гостей в новом году — мы уже готовим приятные сюрпризы».

Один из рекордов был установлен, когда гости разрисовали фломастерами огромный холст, разделенный на участки под номерами. Картина изображает аттракционы и развлечения в парке Ferrari World Abu Dhabi. Таким образом была создана самая большая картина по номерам — с помощью 4 826 гостей парк вошел в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий мировой рекорд (2 462). Близкие и друзья со всей страны отмечали праздники вместе со своими любимыми персонажами, наслаждаясь живыми выступлениями и зимой на итальянской улочке (Winter on Italian Street).

В Warner Bros. World™ Abu Dhabi гостей попросили написать пожелания на открытке — в результате был поставлен мировой рекорд по количеству поздравлений на открытке, который превзошел предыдущий результат (16 707). Warner Bros. World™ Abu Dhabi смог собрать 20 482 поздравления за праздничные дни и таким образом вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Праздничные украшения и сверкающие огни превратили парк в зимнее чудо (Winter Spectacular). Гостей ждали бесконечные развлечения и живые выступления.