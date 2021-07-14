Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» собрал цвет российского шоу-бизнеса

Общество
14 июля 2021

В Северной столице России в ночь с 12 на 13 июля завершился традиционный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Трехдневное шоу собрало как молодых звезд российского Интернета, так и именитых исполнителей отечественной эстрады, сообщает Лента.ру.

В день открытия зрителям был представлен проект «Звезды хайпа», участниками которого стали раскрученные персонажи стриминговых платформ и соцсетей. А хозяевами-ведущими шоу стали исключительно восходящие звезды – Асия, Andro, Dava, Артур Бабич, Артем Качер, Даня Милохин, Gafur, Лана Свит, Elman, ВладиМир, Люся Чеботина, ЮрКисс и другие молодые таланты, которые не составили и представили понимающей толк в музыке питерской аудитории музыкальную программу.

Второй день фестиваля был посвящен представлению молодых исполнителей и выступлениям мэтров музыкальной сцены – свои номера показали «А’Студио», дуэт Artik&Asti, Дима Билан, Валерия, Григорий Лепс и многие другие.

Патронировали Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» Министерство культуры РФ, «Русское Радио» и телеканал RU.TV. Высокий технический уровень фестиваля стал возможен благодаря «Русской Медиагруппе».

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