Фестиваль «Открывая Россию: от Москвы до самых до окраин на интерактивном ковре-самолете» в Узбекистане

РОСБИОТЕХ-МГУПП провёл в Республике Узбекистан Фестиваль образовательных игр «Открывая Россию: от Москвы до самых до окраин на интерактивном ковре-самолёте». Официальными представителями организаторов стали проректор по международной деятельности и ДПО в РОСБИОТЕХ-МГУПП, к.ист. н. Данильченко Ирина Викторовна, заведующий кафедрой РКИ в РОСБИОТЕХ-МГУПП, к.культ.н., доцент Ковтун Лилия Викторовна, профессор, д.тех.н. Битус Евгений Иванович.

Мероприятие прошло на двух площадках: 10 ноября 2022 года в Ташкентском химико-технологическом институте и 11 ноября 2022 года Ташкентском институте текстильной и лёгкой промышленности. Участниками Фестиваля стали преподаватели и студенты институтов, учителя и учащиеся лицеев. Они познакомились с разработанными кафедрой РКИ РОСБИОТЕХ интерактивными материалами и отправились в познавательный квест вместе с Иваном-царевичем, во время которого узнали о кулинарных особенностях народов, проживающих на территории России, символе страны – русской Тройке и о многом-многом другом.

Совместно с очными участниками в путешествие отправились и дистанционные игроки – из Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Киргизской Республики, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Республики Зимбабве, Ирана, Сирии, Социалистической Республики Вьетнам, Республике Замбия, Республике Мадагаскар и других стран. Всего в Фестивале приняло участие около 500 человек (очно и дистанционно).

Также в рамках Фестиваля был проведён мастер-класс «Русская кухня в художественных произведениях» (ведущий – ст. преподаватель кафедры РКИ в РОСБИОТЕХ-МГУПП Попова К.А.), на котором присутствующие узнали, как классики описывали блюда национальной кухни в своих романах и рассказах, что любили есть сами, познакомились с забытыми яствами прошлого.

Участники высоко оценили уровень организации и качество представленных ресурсов.

Интерактивные материалы вызвали неподдельный интерес как у учащихся, так и у работников институтов и лицеев.