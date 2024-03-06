Фестивали и соревнования: хризотиловые предприятия поддерживают спорт

Начало весны 2024 года оказалось весьма насыщенным для работников двух горно-обогатительных комбинатов, ПАО «Ураласбест» и АО «Оренбургские минералы». В первые выходные марта 10 мужских и 11 женских команд собрались на базе отдыха «Разлив» комбината «Ураласбест», чтобы принять участие в соревнованиях по лыжному кроссу. Спортсмены бежали несколько десятков километров как в личном, так и в командном зачетах, продемонстрировав хорошие результаты. Параллельно шли соревнования по подледной рыбалке — не склонные к бегу на длинные дистанции рыбаки состязались в объемах добытой еды. Победителями в состязаниях оказалась команда цеха рудоуправления, наловившая 16 кг рыбы.

В городе-побратиме уральского Асбеста, оренбургском Ясном март тоже начался с соревнований рыбаков. До того спортсмены комбината «Оренбургские минералы» приняли участие в межрегиональном хоккейном турнире на собственной ледовой арене предприятия. Среди участников соревнований не было профессиональных спортсменов — в обычной жизни хоккеисты водят многотонные карьерные самосвалы, обогащают руду, ремонтируют железнодорожные составы и работают еще на добром десятке других должностей. Кстати, параллельно соревнованию рыбаков в Ясном прошло состязание по силовому троеборью среди спортсменов старше 16 лет. В нем также приняли участие сотрудники «ОМ», но уже в рамках индивидуального зачета. Всего в ближайший год в Ясном пройдет большое количество соревнований, приуроченных к 45-летию горнодобывающего комбината. Волейбол, футбол, хоккей, бег на марафонские дистанции — жителям города и спортсменам будет где показать свои навыки.

Организация массовых досуговых и спортивных мероприятий является важной частью социальной политики хризотиловых комбинатов. Благодаря вложениям хризотиловых предприятий в течение года проходит ряд больших фестивалей, организуются соревнования для автомобилистов, футболистов, хоккеистов и в других командных и индивидуальных видах спорта. По словам руководства компаний, помимо рекреационной функции, вложения в спорт позволяют внедрять и развивать культуру здорового образа жизни среди сотрудников. На сегодняшний день среди работников комбинатов появляется все больше людей, поддерживающих активный образ жизни, команды участвуют в межрегиональных и даже международных соревнованиях.