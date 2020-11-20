ФГБУ «Дом народов России» запустило проведение первого всероссийского конкурса «Молодежная среда»

Конкурс посвящен развитию межнациональных отношений и реализации государственной национальной политики

Москва, 16 ноября. ФГБУ «Дом народов России» проводит первый в России всероссийский конкурс среди молодежи на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Цель конкурса – найти и поддержать лучшие молодежные проекты и инициативы в сфере межнациональных отношений.

«Молодежь сейчас лучше разбирается в современных тенденциях и каналах коммуникаций. Их опыт и умения пригодятся в деле реализации государственной национальной политики, так как именно им предстоит творить будущее и созидать мир в нашей огромной многонациональной стране», — отметил директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин.

Конкурс пройдет в заочной (дистанционной) форме. В нем могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, предоставившие конкурсную документацию. Для этого необходимо заполнить онлайн заявку по адресу: https://domnarodov.ru/. Работа может сопровождаться рисунками, макетами, таблицами, видео-презентациями, фотографиями, отзывами и так далее…

Победителями будут признаны те, чьи проекты наберут наибольшее количество баллов по результатам оценки всех конкурсных этапов. Авторам лучших работ вручат дипломы и предоставят уникальную возможность пройти стажировку в ФГБУ «Дом народов России». Количество первых, вторых, третьих мест и количество лауреатов Конкурса будут определены членами Экспертной комиссии по итогам всех этапов оценки проектов и зафиксированы в Итоговом протоколе Конкурса.

О ФГБУ «Дом народов России»

Дом народов России – федеральное государственное учреждение подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.